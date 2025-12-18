Kevin Durant revela la razón por la que abandonó a Oklahoma City para jugar con Curry

Suscríbete a nuestros canales

una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha, realizada para el podcast The Pivot, la superestrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, ha vuelto a profundizar en los motivos tácticos y estructurales que lo llevaron a dejar el Oklahoma City Thunder para unirse a los Golden State Warriors en el verano de 2016. Sus declaraciones arrojan luz sobre la frustración técnica que sentía un anotador de su calibre ante la falta de versatilidad de la plantilla de aquel entonces en OKC.

El peso de jugar con "especialistas"

Durante la conversación, Durant fue tajante al describir la diferencia entre los ecosistemas de juego de ambos equipos. Según el alero, el Thunder de la época dependía excesivamente de jugadores con perfiles muy limitados, lo que terminaba por asfixiar su propio juego ofensivo.

"En OKC teníamos muchos especialistas", confesó Durant. "Tipos que defendían pero no podían anotar por su cuenta, o tipos que podían tirar pero no defendían tan bien. Había que hacer malabarismos para que esa ofensiva funcionara".

Esta configuración obligaba a Durant a enfrentarse constantemente a esquemas defensivos diseñados exclusivamente para detenerlo. "No tendré que preocuparme por una defensa de zona cada vez que reciba el balón, ni por los dobles marcajes", recordó que pensó al ver el sistema de Golden State.

La seducción de los 120 puntos por partido

La llamada de los Warriors no fue solo una oportunidad de ganar anillos, sino una invitación a la libertad baloncestística. Durant recordó el impacto que le causó ver el ritmo de juego de San Francisco antes de unirse a ellos.

"Cuando Golden State me llamó, pensé: 'Maldición, están promediando 120 puntos por partido'", relató Durant con tono de admiración. Para "The Slim Reaper", la posibilidad de jugar en un sistema donde el peligro era constante en cada posición significaba que los rivales ya no podrían permitirse ignorar a sus compañeros para lanzarle dos defensores encima en cada posesión.

Un cambio en la cultura de la liga

Más allá de los títulos, Durant defendió el legado de aquellos Warriors, afirmando que elevaron el estándar competitivo de toda la NBA. "Siento que hicimos el juego mejor porque tenías que salir a darlo todo desde la primera posesión del partido o te pasaban por encima", sentenció.

Aquel equipo obligó al resto de la liga a abandonar la era de los "especialistas" estáticos para buscar jugadores capaces de hacer de todo en ambos lados de la cancha.

Actualidad: Durant y el nuevo desafío en Houston

Estas declaraciones llegan en un momento dulce para el veterano de 37 años. Actualmente liderando a los Houston Rockets, Durant parece haber encontrado finalmente un equilibrio.

Rodeado de jóvenes talentos versátiles como Alperen Sengun y Amen Thompson, KD está aplicando las lecciones aprendidas en su carrera: jugar en un sistema de alto ritmo donde el espacio y la inteligencia colectiva priman sobre el aislamiento individual.