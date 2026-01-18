Gloria Trevi se defiende de quienes la acusan de pederasta

Suscríbete a nuestros canales

Por años, Gloria Trevi ha sido acusada de pederastia por el pasado oscuro que guarda con su exmanager Sergio Andrade y su participación en el controvertido “clan Trevi-Andrade”. A más de 20 años de los escándalos rompió el silencio.

La cantante no tuvo reparos en defenderse de los señalamientos de la opinión pública durante una entrevista con Adriana Gallardo en ChingonaMente El Podcast. Trevi, afirmó sentir “lástima” por las personas que replican mentiras en su contra.

“Estamos en un mundo donde pasan cosas tan terribles, para estar tan divididos por cosas que ni al caso. Tú me dices '¿qué les dirías a esas personas?’... A los que me han llamado asesina, pederasta, cosas así tremendas, pues me da lástima porque es gente que está diciendo y repitiendo mentiras, mentiras, cosas que aparte no fueron y no les constan”, dijo.

Se calificó como una persona que no busca generar división, sino todo lo contrario. Además, mantiene presente los mensajes de “no estás sola” por parte de sus fanáticos, por lo que espera “llegue el momento donde al final todos me amarán y todos se amen entre ustedes”.

Casos de abuso contra Gloria Trevi

En el año 2000, Gloria Trevi tuvo que enfrentar 4 años de prisión por el delito de trata de blancas y su participación en el “clan Trevi-Andrade”, pero fue absuelta de los cargos por un juez de Chihuahua.

“Yo renuncié a mis pruebas de inocencia, porque se iban a tardar 3 o 4 años más. Yo estaba detenida, encarcelada en un proceso, y no tenía derecho ni siquiera a fianza. Han hablado mucho de que si hubo corrupción en mi caso, y sí la hubo, para meterme a mí en la cárcel”, comentó durante el podcast.

Otra demanda de abuso llegó en 2022, y se hizo pública en 2023, por parte de dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de Gloria cuando tenían 13 y 15 años en la década de los 90.

Documentos alegan que la intérprete de “Todos me miran” habría participado en un esquema de preparar a dos niñas que luego sufrirían abuso sexual. En su momento rechazó los señalamientos a través de una publicación en Instagram, donde afirmó que estaba siendo injustamente acusada de delitos que no había cometido.

Por su parte, Sergio Andrade lideraba un programa de formación de talentos liderado donde atraía a jóvenes por medio de la imagen de la artista. A pesar de todo lo que pesa en contra de Trevi ha logrado mostrar su inocencia y salir airosa.