Un resbalón costoso: Ha-Seong Kim fuera de cuatro a cinco meses tras cirugía en la mano

Los Bravos de Atlanta han recibido una noticia devastadora para iniciar el año 2026. El campocorto surcoreano Ha-Seong Kim se perderá entre cuatro y cinco meses de acción tras sufrir una grave lesión en la mano mientras se encontraba en su país natal, según confirmó la organización el domingo.

Este tiempo de recuperación significa que Kim no solo se perderá el campamento de primavera, sino que su debut en la temporada regular se retrasará, posiblemente, hasta mediados del verano.

Los detalles del accidente y la cirugía

La lesión ocurrió de la manera más inesperada. Según informó Mark Bowman de MLB.com, Kim sufrió una caída accidental sobre el hielo en Corea del Sur, lo que resultó en un tendón roto en su dedo medio derecho.

Ante la gravedad del daño, el jugador de 30 años se sometió a una cirugía inmediata para reparar el tejido afectado. El éxito de la operación es el primer paso de un largo proceso de rehabilitación para un jugador cuya principal herramienta es, precisamente, la agilidad y precisión de sus manos en las paradas cortas.

Un contrato de alto riesgo que empieza cuesta arriba

La noticia es especialmente dolorosa para la gerencia de Atlanta debido a la fuerte apuesta económica realizada recientemente. Apenas en diciembre de 2025, los Bravos firmaron a Kim por un año y 20 millones de dólares, con la esperanza de que fuera el pilar defensivo del equipo tras una campaña 2025 compartida entre los Rays de Tampa Bay y la propia organización de Georgia.

Durante el año pasado, Kim mostró destellos de su calidad, pero no logró encontrar la consistencia ofensiva total, registrando una línea de .234/.304/.345 con cinco cuadrangulares y 17 carreras impulsadas en 48 juegos disputados. La directiva confiaba en que una pretemporada completa en Atlanta le permitiría recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los jugadores más cotizados de la liga años atrás.

El plan de emergencia: Mauricio Dubón al rescate

Con la baja prolongada de Kim, el enfoque de los Bravos cambia drásticamente hacia su profundidad de banca. Mauricio Dubón, quien fue adquirido durante la temporada baja precisamente para fortalecer el cuadro, se perfila ahora como el principal candidato para manejar la mayor parte de las repeticiones en el campocorto.

Dubón, conocido por su versatilidad y guante seguro, tendrá la difícil tarea de cubrir el hueco defensivo de Kim. No obstante, la ausencia del surcoreano deja a los Bravos con un margen de error muy estrecho en el infield, lo que podría obligar a la gerencia a buscar opciones adicionales en el mercado de agentes libres que aún quedan disponibles antes de que se abran los entrenamientos en Florida.