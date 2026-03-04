Steve Kerr califica de "misteriosa" la enfermedad de Kristaps Porzingis

Suscríbete a nuestros canales

En una comparecencia ante los medios tras la sesión de entrenamiento matutina, el entrenador en jefe de los Golden State Warriors, Steve Kerr, compartió una actualización preocupante y enigmática sobre el estado de salud del pívot Kristaps Porziņģis.

El jugador, que ha sido una pieza clave en el esquema defensivo y ofensivo del equipo, atraviesa un periodo de inactividad debido a una dolencia que aún no ha sido definida con precisión por el equipo médico.

Kerr no ocultó su desconcierto ante la falta de una evolución clara en la recuperación del jugador letón, cuyas ausencias recurrentes han comenzado a generar interrogantes sobre su disponibilidad a largo plazo en la presente temporada.

Declaraciones de Steve Kerr

"Es un poco misterioso", admitió Kerr al ser cuestionado sobre la naturaleza exacta de la enfermedad o condición que afecta a Porziņģis. "Estamos trabajando estrechamente con él, con la esperanza de que pueda obtener algo de claridad, logre un avance definitivo y llegue a un punto en el que esté sano de manera constante".

Estas palabras reflejan no solo la frustración del cuerpo técnico, sino también una estrategia de cautela. El término "misterioso" sugiere que, a pesar de las pruebas diagnósticas realizadas hasta la fecha, los síntomas o la respuesta del cuerpo del jugador no siguen un patrón clínico convencional, lo que ha impedido establecer un cronograma de regreso definitivo.

Un desafío para la rotación de los Warriors

La salud de Porziņģis ha sido el foco de atención desde su llegada a la Bahía. Su capacidad para proteger el aro y estirar la cancha con su tiro exterior es fundamental para el sistema de juego de Kerr. Sin embargo, esta nueva interrupción por motivos de salud —descrita más como una "enfermedad" o malestar general que como una lesión estructural— añade una capa de complejidad a la gestión del roster.

El enfoque de la organización, según se desprende de las palabras de Kerr, es buscar ese "breakthrough" (avance o punto de inflexión) que permita al jugador dejar atrás las recaídas. La prioridad actual no es solo que regrese a la cancha, sino que lo haga con la garantía de una continuidad física que hasta ahora ha sido esquiva.