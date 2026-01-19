Entérate: ¿Cuándo y a qué hora, será la entrega de los Longines World Racing Awards, al Mejor Caballo de Carreras del Mundo y a la Mejor Carrera de Caballos?

Suscríbete a nuestros canales

La página oficial de la Federación Internacional de Autoridad Hípica (IFHA) emitió un comunicado en la que indica cuando y a qué hora será la ceremonia de los Premios Longines World Racing 2025, donde reconocerá al Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines y a la Mejor Carrera de Caballos del Mundo Longines de la temporada 2025.

¿Qué es la IFHA?

La Federación Internacional de Autoridad Hípica (IFHA) es una federación de más de 60 autoridades hípicas de diferentes países y regiones del mundo. Es el líder mundial en el deporte internacional de las carreras de pura sangre, y busca promover todas las facetas de este deporte a nivel mundial; proteger el bienestar de los atletas equinos y humanos; y proteger y aumentar su importancia social y económica global para las generaciones actuales y futuras.

¿Cuándo se celebrará el acto de premiación?

Según la página oficial de la IFHA, esté acto se celebrará el martes 20 de enero de 2026, se podrá ver en directo. Organizada por la marca de relojes suiza Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), la ceremonia reconocerá al Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines y a la Mejor Carrera de Caballos del Mundo Longines de la temporada 2025. Los ganadores se anunciarán aproximadamente a las 9:40 p.m hora venezolana.

Los Premios Longines World Racing se celebrarán en el Savoy de Londres. La transmisión en directo de la ceremonia se publicará en varias plataformas digitales, incluyendo las redes sociales de la IFHA y World Horse Racing (WHR). También estará disponible en el sitio web de la IFHA: ifhaonline.org

Durante la ceremonia, se revelará y celebrará el caballo mejor valorado en el Ranking Longines World's Best Racehorse y en la Carrera Longines World's Best Horse de 2025.

El Ranking Longines World's Best Racehorse es establecido por handicappers internacionales según el rendimiento de los caballos en las mejores carreras. La carrera mejor valorada se determina promediando las clasificaciones de los cuatro primeros caballos.

Más de una década de capeones

Esta es la decimotercera ceremonia en honor al Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines y la undécima vez que se nombra al Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines. Los familiares del caballo ganador recibirán un elegante reloj Longines y una réplica del jarrón del Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines. Los familiares del Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines también recibirán un reloj y una réplica de un trofeo que representa la cabeza de un caballo.