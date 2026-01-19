Reconocido actor se fue de Telemundo, tras muchos años de éxitos

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial que el actor colombiano Miguel Varoni, ya no es parte de la planta Telemundo, con la cual realizó grandes producciones como “Más sabe el diablo”. La noticia fue revelada por la periodista Mandy Fridmann, indicando que el artista buscaba una nueva etapa en su carrera.

Salida de Telemundo

Varoni que protagonizó la novela “Pedro: el escamoso”, fue retirado el diciembre de la planta ubicada en Miami, quienes a través de un comunicada enaltecieron los años que estuvo al frente realizando producciones que se mantiene en la memoria de muchas personas.

“Miguel Varoni ya no forma parte de Telemundo Studios. Le agradecemos sus años de valiosas contribuciones a la cadena y deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, dice en el comunicado.

Entre las producciones más destacadas de Varoni con Telemundo resaltan “Te voy a enseñar a querer”, “La casa de al lado”, “Marido en alquiler”, “Ojo por ojo”, “Corazón valiente”, entre otras.

Un nuevo comienzo

Tras la salida del artista de 61 años de Telemundo, ha comenzado en su natal Colombia, un nuevo proyecto que ha confirmado lo tienen muy feliz y muy emocionado por volver a las pantallas.

Se trata de nada más y nada menos que la tercera temporada de “Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca”, que ya fue confirmada por Caracol Televisión y Disney+ para estrenarse este 2026.

Varoni posteó hace semanas en sus historias de Instagram, imágenes en el set de grabación y un mensaje de felicidad por volver a la producción que le dio enorme reconocimiento por todo el mundo desde su estreno en 2001.

“Me siento muy contento de volver a estar con el equipo, de volver a estar con los actores y más que en esta temporada tenemos muchas sorpresas”, comentó.