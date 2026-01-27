Dallas Mavericks al borde de tomar dura decisión con Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

A menos de diez días para que expire el plazo de traspasos de la NBA (5 de febrero), los Dallas Mavericks parecen haber tomado una decisión cautelosa respecto a una de las piezas más mediáticas de su plantilla.

Según fuentes de la liga consultadas por Christian Clark de The Athletic y Tim MacMahon de ESPN, la organización considera ahora como "poco probable" que el pívot Anthony Davis sea movido a otra franquicia antes de la fecha límite.

Un mercado enfriado por las lesiones y las finanzas

La situación de Anthony Davis en Texas ha dado un giro de 180 grados en el último mes. Lo que inicialmente se planteó como una oportunidad para que Dallas reestructurara su futuro en torno a la joven sensación Cooper Flagg, se ha convertido en un rompecabezas logístico y financiero.

Los factores determinantes de este estancamiento en las negociaciones son:

El factor salud: Davis sufrió un desgarro de ligamentos en su mano izquierda el pasado 8 de enero durante un encuentro contra Utah. Aunque ha evitado la cirugía y ha comenzado trabajos ligeros en pista con un guante protector, su reevaluación no está prevista hasta finales de febrero, lo que lo mantendría fuera de las canchas hasta marzo.

El peso contractual: El "Cejas" tiene garantizados 58.5 millones de dólares para la próxima temporada y posee una opción de jugador de 62.8 millones para la 2027-28. Con 33 años a cumplir en marzo, pocos equipos contendientes están dispuestos a absorber tal compromiso salarial por un jugador con un historial médico tan accidentado.

Falta de urgencia en la propiedad: Patrick Dumont, gobernador de los Mavericks, ha dejado claro que no autorizará un movimiento "solo por hacer un trato". La propiedad no siente presión por deshacerse de Davis si la oferta no supone un retorno extraordinario de activos o alivio salarial estratégico.

El deseo del jugador: Estabilidad tras el shock

A diferencia de otros casos en la liga, Anthony Davis no está presionando para salir. Según Marc Stein, el jugador todavía está asimilando el impacto emocional de su traspaso desde Los Ángeles Lakers la temporada pasada, en aquel histórico movimiento por Luka Dončić.

Fuentes cercanas al jugador indican que Davis valora la estabilidad familiar y preferiría terminar la temporada en Dallas, esperando tener la oportunidad de jugar junto a Kyrie Irving (actualmente recuperándose de una cirugía de rodilla) y el propio Flagg, formando un "Big Three" que, sobre el papel, devolvería a los Mavericks a la élite del Oeste.