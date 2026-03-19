Famosa actriz mexicana “cachetea” a Anahí tras beso con su esposo

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Un reencuentro lleno de nostalgia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Recientemente, la actriz mexicana Laura León sorprendió al protagonizar una escena inesperada junto a Anahí, la recordada Mía Colucci de “Rebelde”.

La cachetada de Laura León a Anahí

El video, compartido en redes sociales, muestra el momento en que Anahí besa a su esposo, el político Manuel Velasco, mientras Laura León observa la escena. Acto seguido, la actriz interviene en tono de broma, le da una ligera bofetada y la regaña.

“Solo para conocedores. Porque ustedes lo pidieron, Mujeres engañadas la única, la siempre icónica Laura León. Cochina”, escribió Anahí en Instagram.

La reacción no solo provocó carcajadas entre los asistentes, sino que también desató miles de comentarios en internet, donde los fans celebraron la química intacta entre ambas artistas décadas después de haber trabajado juntas.

El guiño a "Mujeres engañadas"

Lejos de tratarse de un momento incómodo, todo fue un homenaje directo a la telenovela “Mujeres engañadas”, donde León interpretaba a Yolanda y Anahí a su hija Jessica.

En la escena original, el personaje de la intérprete de “Sálvame” era regañado por su madre tras ser descubierta en una situación romántica, una secuencia que quedó grabada en la memoria colectiva del público.

La recreación, casi 27 años después, demuestra el impacto duradero de la producción y el cariño que aún despierta entre los seguidores. El momento tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños del cantante Carlos Rivera, donde ambas coincidieron tras años sin verse.