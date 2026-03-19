MLB: Mike Trout busca su redención y amenaza con dominar el 2026

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Mike Trout cuenta con una trayectoria de tres veces MVP con Angels de Los Ángeles en Grandes Ligas. Tras una década de dominio interrumpida por problemas físicos; llega al Spring Training 2026 con una condición atlética que recuerda a sus mejores años en el diamante.

El enfoque táctico de Angels contempla el regreso del capitán al jardín central, abandonando su rol exclusivo como bateador designado. Con un OPS de .797 en su última campaña, el veterano busca demostrar que su capacidad ofensiva sigue siendo el estándar de excelencia en MLB.

La meta de Trout es emular el resurgimiento que experimentaron otras figuras veteranas tras periodos de declive por lesiones. Para Mike, el 2026 representa la oportunidad definitiva de sellar un legado de consistencia y liderar el retorno competitivo de la franquicia californiana.

¿Qué esperar de Mike Trout en la temporada 2026?

La proyección de Baseball-Reference sitúan a Mike Trout en un escenario de normalidad: 23 HR, .236 PRO para la campaña 2026. Sin embargo, estas métricas suelen castigar el historial de lesiones previo, ignorando la recuperación física total que el capitán de Angels.

El factor determinante para superar estos pronósticos será su regreso al jardín central, una posición que exige una movilidad que Trout parece haber recuperado. Si logra mantener su salud durante más de 140 juegos, los 23 jonrones proyectados se quedan cortos en MLB.

El éxito de la temporada 2026 dependerá de su capacidad para ajustar su swing frente a lanzamientos de alta velocidad. El pelotero ahora de 34 años tiene aún ritmo para competir al más alto nivel; pero ahora será un mentor para un grupo joven y competitivo que se está armando.