Jane Fonda rechaza emotivo homenaje de Barbra Streisand en los Oscar

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El domingo 15 de marzo la estrella de Broadway, Barbra Streisand, estuvo en el escenario de los Oscar realizando un sentido homenaje al fallecido actor Robert Redford.

Sentido homenaje de Barbra

La protagonista de la emblemática película “Funny Girl”, realizó unas palabras cargadas de amor, respeto y cariño por su compañero fallecido en el 16 de septiembre del 2025 en Estados Unidos.

“Era un actor brillante, sutil y la pasamos muy bien actuando uno frente al otro, porque nunca sabíamos exactamente qué iba a hacer o decir el otro. Y me emociona que "The Way We Were" ahora sea considerado un clásico romántico”, expresó en el discurso.

Las palabras emocionaron al público del Teatro Dolby de Los Ángeles, ya que ambos hicieron películas increíbles y que se mantienen en el público como “Tal como éramos” de 1973, que fue todo un éxito en Hollywood.

Jane Fonda rompe el silencio

Tras la ceremonia de los Oscar, la actriz no dudo en hablar de lo que pensaba y sentía del homenaje, destacando que ella fue quien debió realizar las palabras ya que participó con el fallecido en cuatro películas.

“Solo hizo una película con él, yo hice cuatro. Tengo más que decir. Por qué Streisand estaba allí arriba haciendo eso para Redford”, aseveró, dejando al público impactado.

Fonda, una de las actrices más versátiles del cine de Hollywood, realizó con Redfort las siguientes películas:

“The Tall Story” (1960)

“The Chase” (1966)

“Barefoot in the Park” (1967)

“Our Souls at Night” (2017)