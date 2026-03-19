Chuck Norris sufre emergencia médica: ¿Qué pasó con el actor?

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El portal estadounidense TMZ informó que el actor Chuck Norris fue hospitalizado por una emergencia médica por lo que fue trasladado al hospital de Hawaii, lugar donde reside desde 2015.

Al momento del repentino incidente, Norris se encontraba en la isla Kauai entrenando y realizando sus rutinas de ejercicios, cuando sufrió un percance de salud. Según los primeros reportes, el actor ingresó “anímicamente bien”.

¿Cuál es el estado actual de Chuck Norris?

Aunque sus representantes no han informado los detalles de cuál fue el percance de salud que sufrió Chuck Norris, una fuente cercana reveló que su evolución es favorable.

“Nos han dicho que Chuck está de buen humor”, contó al portal web de TMZ. Sin embargo, el silencio de la familia y representante genera preocupación en sus seguidores.

Chuck conserva su vitalidad

El protagonista de Walker, Texas Ranger se ha mantenido firme a sus 86 años con un duro entretenimiento que le ha ayudado a conservarse en un buen estado físico.

Norris acostumbra mostrar algunas rutinas de ejercicios, así como la practica de artes marciales en sus redes sociales.

“Todavía superando mis límites todos los días. ¡Aquí estamos para mantenernos activos y amar cada momento de ello!”, expresó en una publicación.