Cancelan el reencuentro de las Spice Girls por desacuerdo en sus integrantes

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Después de varias negociaciones las Spice Girls no lograron un acuerdo para reunirse por el 30 aniversario del lanzamiento de su sencillo debut, “Wannabe”. La noticia llega en un momento donde los fans mantenían la esperanza por volver a ver el quinteto una vez más.

Aunque los planes estaban sobre la mesa, Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton, no concretaron el proyecto para reencontrarse por falta de acuerdos.

Según The Sun, las negociaciones se quedaron estancadas y no lograron avanzar, por lo que sería demasiado tarde para el aniversario que se celebra en junio de 2026.

¿Cuáles eran los planes?

Las Spice Girls tenían contemplado un reencuentro con las cinco integrantes para realizar presentaciones en vivo para celebrar la fecha conmemorativa por las tres décadas.

Esto mantuvo con grandes expectativas a sus fanáticos que esperaban por verlas una vez más en un escenario. Sin embargo, no se descarta una reunión futura.

Mel C se pronuncia

Melanie Chisholm, conocida como Mel C, sostuvo una entrevista en el programa The Smallzy Show, donde confirmó que la reunión quedó cancelada, pero con posibilidades de concretarse más adelante.

“Julio marcará el 30 aniversario del lanzamiento de ‘Wannabe’. Y más adelante en el año, el del álbum ‘Spice’, el primero. Así que sí, es una fecha importante. Y no, no habrá reunión”, señaló la cantante.

Aclaró que se mantienen en comunicación y los deseos de “hacer algo” está presente en todas. “Mantengo los dedos cruzados de que verán a las Spice Girls juntas en algún momento en el futuro”, dijo.