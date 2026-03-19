Querido actor de la telenovela “La Usurpadora” presenta a su novio

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Muchos recordaran al entrañable personaje Carlitos de la telenovela “La Usurpadora”, aquel niño que conquistó la pantalla chica causó furor en redes sociales por mostrarse con su novio.

Sergio Miguel Guerrero fue ese actor infantil que dio vida a Carlitos, hijo de Carlos Daniel, interpretado por Fernando Colunga en el dramático. Por mucho tiempo, el joven desapareció de la vida pública y se alejó de las grandes producciones hasta ahora.

¿Qué pasó con el actor?

Tras saborear la fama con “La Usurpadora” apareció en otras telenovelas como “Carita de Ángel”, sin embargo, Guerrero priorizó sus estudios universitarios y se graduó de Publicidad en el Tecnológico de Monterrey.

En la actualidad se encuentra trabajando como Publicity Manager de Universal Pictures, según reseñó el portal de Las Estrellas.

De acuerdo a TVyNovelas, el exactor infantil decidió mudarse a Estados Unidos, hecho que ha mostrado en su cuenta oficial de Instagram.

‘Carlitos’ presenta a su pareja

Luego de mucho tiempo sin actualizar su cuenta de Instagram el querido actor de “La Usurpadora” presentó a su novio, identificado por los medios como Trevor Rush.

‘Carlitos’ publicó dos fotografías con el hombre con quien se mostró cercano y afectuoso con un abrazo.