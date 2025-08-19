Brayan Rocchio encendido mantiene con vida a Guardianes de Cleveland (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Guardianes de Cleveland comenzaron la semana con el pie derecho para mantenerse peleando por los lugares de comodín en la Liga Americana. Brayan Rocchio destacó como el principal protagonista en la victoria de su equipo (3-1) ante los Cascabeles de Arizona, en la jornada de este lunes por la noche.

El venezolano la desapareció en la parte alta de la quinta entrada para remolcar dos anotaciones y darle la vuelta al marcador ante los envíos de Zac Gallen. El caraqueño consolidó su buena presentación con el madero en la parte complementaria de las Grandes Ligas con su segunda bambinazo en los últimos tres desafíos.

Después del jonrón de Rocchio, los Guardianes no perdieron más la ventaja en el compromiso y sellaron la victoria para mantenerse a tres juegos de diferencia del tercer comodín de la Liga Americana. El intermedista ligó de 3-1 con su tercer jonrón del año, dos empujadas y una anotada. El 'Teacher' se ha mantenido productivo desde que regresó a la titularidad con la franquicia de Ohio.

Brayan Rocchio encendido en el último mes

El ficha de los Tiburones de La Guaira en la LVBP ha crecido sus registros en la segunda mitad de la temporada 2025 de Las Mayores. El camarero muestra números notable de .307 de average, dos jonrones, 19 remolques, 10 anotadas, 31 hits, .345 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .455 en los últimos 30 partidos jugados.

Rocchio ha figurado en su carrera de MLB por su capacidad defensiva, por lo que sus actuaciones ofensivas han impresionado a propios y extraños en Cleveland. El criollo había perdido su puesto como titular en el inicio de la presente temporada. Sin embargo, el jugador ha tomado la batuta en la segunda almohadilla haciendo dupla con el venezolano Gabriel Arias, que ha lucido en el campocorto.