Andrés Borregales hace historia: el venezolano que brilla en el Campeonato de Conferencia de la NFL

Por Andrea Matos Viveiros

Este domingo se disputarán los duelos que definirán a los dos equipos que avanzarán al Super Bowl LX. El foco estará puesto en Andrés Borregales, el pateador venezolano de los New England Patriots, quien busca sellar un capítulo histórico para Venezuela en el fútbol americano profesional.

Andrés Borregales, orgullo venezolano en la NFL

El nombre de Andrés Borregales repica con fuerza en la NFL. El pateador criollo fue clave en la victoria ante Houston, anotando los cuatro puntos extra que impulsaron a los Patriots hasta la Final de la Conferencia Americana.

Este domingo, Borregales y Nueva Inglaterra saldrán con todo al emparrillado en busca del boleto al Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero.

El desafío no será fácil: enfrentarán a los Denver Broncos, líderes de la AFC y uno de los equipos más sólidos de la temporada.

Un equipo con historia

Esta será la Final de Conferencia número 16 en la historia de los Patriots. Borregales no solo representa a su franquicia, sino a millones de fanáticos venezolanos que siguen su camino rumbo al Super Bowl LX.

NFL en vivo para Venezuela: fecha y hora del Campeonato de Conferencia

Meridiano Televisión transmitirá ambos encuentros en vivo y en exclusiva, en señal abierta para todo el país:

Domingo 25/01 – Final Conferencia Americana

New England Patriots vs Denver Broncos

Desde las 4:00 p.m.

Domingo 25/01 – Final Conferencia Nacional

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Desde las 7:30 p.m.

Disponible gratis en señal abierta de Meridiano Televisión y en HD a través de Simpleplus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go.

Zona Touchdown: todos los lunes por Meridiano Televisión

El 8 de febrero, Meridiano Televisión volverá a hacer historia al transmitir el Super Bowl LX en señal gratuita para Venezuela. Todos los lunes, en Zona Touchdown a las 7:00 p.m., verás el mejor análisis de la NFL, repaso de jugadas y las noticias más importantes por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.