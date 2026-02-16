Relevo generacional en la NBA: USA Stars conquista el All-Star Game 2026

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de los USA Stripes, plagado de leyendas y experiencia, simplemente no encontró el aro en el momento cumbre. Comenzaron el partido con un gélido 0 de 10 en tiros de campo, permitiendo que los jóvenes Stars tomaran una ventaja de 12-1 que resultó irremontable.

LeBron James rompió el ayuno tras casi cuatro minutos de juego, pero el esfuerzo fue insuficiente. Kawhi Leonard, quien venía de una actuación histórica en el juego previo, pareció quedarse sin combustible, logrando apenas un punto con un amargo 0 de 4 en tiros. La ofensiva de los Stripes terminó con un pobre 25% de efectividad (8 de 31), sucumbiendo ante la energía defensiva de figuras como Chet Holmgren y Scottie Barnes

El camino a la final: emoción y drama

El torneo no fue un paseo de salud para nadie. El formato de tres equipos (dos estadounidenses y uno mundial) generó duelos de alta intensidad de 12 minutos que mantuvieron a la audiencia al borde del asiento.

Juego 1: El aviso de los Stars El torneo abrió con un duelo internacional que se definió en tiempo extra. Los USA Stars vencieron 37-35 al equipo mundial gracias a un triple decisivo de Scottie Barnes. "Wemby" cumplió su promesa de jugar con intensidad, sumando 14 puntos y 3 tapones, pero la profundidad de los jóvenes estadounidenses terminó pesando más en la prórroga.

Juego 2: De'Aaron Fox al rescate El partido más cerrado del torneo se decidió con un triple sobre la bocina de De'Aaron Fox, quien entró al evento como reemplazo de última hora por el lesionado Giannis Antetokounmpo. Los Stripes superaron a los Stars 42-40 en un choque donde Jaylen Brown y LeBron James mostraron un ataque equilibrado que parecía anticipar un destino diferente para los veteranos.

Juego 3: La explosión de "The Claw" Antes del desplome en la final, Kawhi Leonard regaló una actuación "absurda" frente a su público en Los Ángeles. Anotó 31 de los 48 puntos de los Stripes para eliminar al Equipo Mundial (48-45). Fue un duelo de titanes donde Victor Wembanyama volvió a brillar con 19 puntos, pero no pudo contener la racha de 11 puntos consecutivos del alero de los Clippers.

Ausencias notables y éxito del formato

El equipo internacional compitió con el corazón, pero llegó mermado a la cita. Las bajas por lesión de Shai Gilgeous-Alexander y Giannis Antetokounmpo pesaron demasiado. Además, la decisión técnica de dar pocos minutos a Nikola Jokic y Luka Doncic (apenas 5 minutos en el primer juego) dejó al equipo mundial sin su brújula en los momentos de presión.

A pesar de las ausencias, el experimento de la NBA parece haber dado en el clavo. La competitividad aumentó, los marcadores fueron cerrados (salvo en la final) y el sentido de urgencia de los partidos cortos de 12 minutos eliminó los tiempos muertos emocionales que solían lastrar el formato anterior.