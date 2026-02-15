NBA: El concurso de mates toca fondo en el All-Star 2026

Suscríbete a nuestros canales

El histórico concurso de mates de la NBA atraviesa su crisis más profunda tras una edición 2026 desastrosa. No es que no haya cumplido las expectativas (que no lo hizo), sino que a demás, careció de la creatividad y la ejecución de antaño: Keshad Johnson ganó sin pena ni gloria.

Johnson, alero de Miami Heat, se llevó el trofeo tras un molinillo a una mano que sentenció la final. El joven jugador aprovechó los constantes errores de Carter Bryant, quien falló tres intentos consecutivos de alley-oop, dejando al público con una sensación de vacío absoluto.

La participación de Jase Richardson terminó en un susto tras sufrir una aparatosa caída al intentar un giro complejo en el aire. El hijo del legendario bicampeón Jason Richardson no pudo emular el éxito de su padre, simbolizando perfectamente el declive de un formato sin emoción.

La NBA del pasado sigue siendo mejor que el presente

La nostalgia por los vuelos de Michael Jordan y Dominique Wilkins sigue muy viva entre los aficionados de NBA. Aquellos duelos de los años ochenta definieron una era de competencia real, donde las máximas estrellas de la competición arriesgaban su prestigio por la gloria.

El recuerdo de Vince Carter en los Raptors todavía es considerado el estándar de oro en ejecuciones aéreas. Sus mates de 360 grados y su icónico 'it's over' en el año 2000 elevaron el listón; a niveles que los participantes actuales no podrán alcanzar sin una pizca de creatividad.

La historia también premió el talento de jugadores de baja estatura como Nate Robinson, quien ganó tres ediciones del certamen. Junto al imponente carisma de Dwight Howard, estos atletas demostraron que la creatividad y el espectáculo eran tan importantes como la capacidad física.

¿Cómo mejorar el concurso de mates del All-Star de la NBA?

Una posible solución para revitalizar el All-Star de la NBA radica en ofrecer incentivos económicos que atraigan a las superestrellas. Solo con figuras de primer nivel en la pista se podrá recuperar el prestigio y la tensión competitiva que antaño caracterizaron a este evento histórico.