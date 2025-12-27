Los Lakers vuelven a activar las conversaciones con el Heat para adquirir a esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers han reactivado oficialmente su interés en el alero del Miami Heat, Andrew Wiggins, marcando un nuevo capítulo en uno de los rumores de traspaso más persistentes de la temporada 2025-26. Con la fecha límite de cambios del 5 de febrero en el horizonte, la gerencia encabezada por Rob Pelinka busca el "movimiento definitivo" para apuntalar la rotación defensiva y el tiro exterior alrededor de sus estrellas.

Un objetivo prioritario desde el verano

El interés de los Lakers por Wiggins no es una novedad. Tras la salida de Anthony Davis hacia Dallas en el mediático canje por Luka Dončić el pasado febrero, la organización angelina identificó a Wiggins —quien llegó a Miami procedente de Golden State en el traspaso de Jimmy Butler— como el perfil ideal de alero bidireccional (3-and-D) para complementar el sistema del entrenador JJ Redick.

A pesar de los acercamientos iniciales durante el pasado mes de julio, las conversaciones se estancaron debido a las altas pretensiones de la oficina de Pat Riley. Según fuentes cercanas a la liga, el Miami Heat se ha mantenido firme en sus exigencias: no aceptarán un trato que no incluya, al menos, una selección de primera ronda del Draft (presumiblemente la de 2031) y activos jóvenes con potencial.

La ingeniería salarial: Hachimura y el factor "Expiring"

Para concretar la operación por Wiggins, quien percibe un salario de 28.2 millones de dólares esta temporada, los Lakers han puesto sobre la mesa un paquete centrado en la versatilidad de Rui Hachimura. El internacional japonés, que cobra 18.2 millones este curso, sería la pieza angular para equilibrar las finanzas del intercambio.

Además de Hachimura, los Lakers planean incluir un segundo contrato que esté por expirar (expiring contract). Los nombres de Gabe Vincent o Maxi Kleber han cobrado fuerza en los pasillos de las oficinas, ya que sus contratos finalizarían este verano, ofreciendo a Miami la flexibilidad financiera que tanto anhelan para perseguir a un Agente Libre de élite o ejecutar un movimiento por una superestrella en 2026.

El impacto en la Conferencia Oeste

De cerrarse el acuerdo, la llegada de Wiggins proporcionaría a los Lakers un defensor perimetral probado en escenarios de Finales, capaz de emparejarse con las estrellas rivales mientras libera de carga defensiva a LeBron James y permite a Luka Dončić centrarse en la creación de juego. Wiggins ha promediado cerca de 19 puntos y 4 rebotes en sus últimos 17 encuentros, demostrando que su capacidad anotadora sigue intacta tras su breve paso por Florida.

Por su parte, el Heat recibiría a un Hachimura que, a sus 27 años, encaja en la línea temporal de Bam Adebayo y aportaría una dimensión ofensiva diferente en la pintura, además de recuperar capital del Draft para seguir construyendo su próximo gran proyecto.