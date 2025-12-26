¿El fin de Curry y compañía? Steve Kerr pierde la fe en Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

En una de las declaraciones más crudas y honestas de su carrera como entrenador, Steve Kerr ha enviado un mensaje de realismo que marca un antes y un después en la narrativa de la NBA moderna. Durante una comparecencia ante los medios tras la reciente racha de resultados adversos, el técnico de los Golden State Warriors abordó sin tapujos la situación actual de la franquicia, reconociendo el fin de una era de invencibilidad.

El fin de la comparación histórica

Kerr, quien ha liderado al equipo en la conquista de cuatro anillos de campeón, fue tajante al separar el presente del pasado glorioso que definió a la liga durante casi una década. "Ya no somos los Warriors del 17, dominando la liga", sentenció el técnico, haciendo referencia al equipo de la temporada 2016-17, ampliamente considerado como uno de los mejores conjuntos de la historia del baloncesto tras la llegada de Kevin Durant.

Aquellos Warriors cerraron una postemporada casi perfecta (16-1) y proyectaban un aura de invulnerabilidad que, según Kerr, ya no existe en el vestuario actual del Chase Center. La admisión subraya la brecha competitiva que se ha abierto entre los veteranos pilares del equipo y la nueva generación de estrellas que hoy dominan la Conferencia Oeste.

La cruda realidad: "Una dinastía que se desvanece"

Quizás el momento más impactante de su intervención fue cuando Kerr utilizó una metáfora que resonó en todo el mundo del deporte: "Somos una dinastía que se desvanece". Con estas palabras, el entrenador no solo analizó el récord actual del equipo, sino que diagnosticó el estado vital de un proyecto que parece haber iniciado su etapa de crepúsculo.

Esta "desvanescencia" se manifiesta en varios frentes: la irregularidad física de sus estrellas veteranas, las dificultades para integrar talento joven con el sistema de juego tradicional y, sobre todo, la pérdida de ese factor intimidatorio que obligaba a los rivales a rendirse antes del salto inicial. Kerr, conocido por su optimismo estratégico, ha optado esta vez por la transparencia radical, preparando a la afición para una transición que ya es inevitable.

Un legado que resiste al tiempo

A pesar de la melancolía de sus palabras, el mensaje de Kerr también lleva implícito un profundo respeto por lo logrado. Reconocer que la dinastía se apaga es, en sí mismo, un tributo a la magnitud de lo que se construyó. Pocas franquicias en la historia del deporte profesional han logrado mantenerse en la cima durante tanto tiempo, y el "sistema Warriors" ha dejado una huella imborrable en la forma en que se juega al baloncesto hoy en día.

La gerencia de los Warriors, encabezada por Mike Dunleavy Jr., se enfrenta ahora al reto de decidir si intentan un último movimiento agresivo antes del cierre de mercado o si abrazan por completo la fase de reconstrucción que las palabras de Kerr parecen sugerir.