Fotografía de Anuel AA alarma a sus seguidores por grave deterioro físico

Recientemente ha salido a la luz una fotografía de Anuel AA donde se evidencia un deterioro físico, lo que ha generado preocupación en redes sociales y una alerta en sus seguidores.

Aunque no se sabe el origen de la foto, el cantante se encuentra junto a su madre pero lejos de acaparar la atención por el tierno momento, fanáticos han puesto el foco en su imagen demacrada y delgadez.

Sin embargo, algunos afirman que la postal está hecha con inteligencia artificial, pero lo que sí es cierto, es la recaída de Anuel. A finales de 2025, la prensa puso atención al estado físico del puertorriqueño, cuando en redes sociales reapareció con un cambio irreconocible.

Problemas de salud de Anuel AA

De igual manera, se rumoró que Anuel AA había enfrentado problemas de salud por lo que se sometió a una cirugía de apendicitis, asociando su cambio a los fuertes medicamentos y recuperación postoperatoria.

Asimismo, se le atribuyó al estrés, problemas de salud graves (incluso adicciones o enfermedades serias) o una drástica dieta y ejercicio.

Yailin señalada de contagiar de VIH a sus ex

Un hombre usó las redes sociales para divulgar que Yailin “La Más Viral” habría contagiado de VIH a sus exparejas, Anuel AA y 6ix9ine. Según cuenta fue despedido de un laboratorio por revelar dicha información.

“Por este medio le comunico a toda la sociedad dominicana que la artista urbana de nombre Yailin “La Más Viral” con su equipo de trabajo, vino a formarme un lío en mi trabajo, donde tenía más de seis años y me botaron. Ella contagió a Anuel y Tekashi”, expresó el hombre furioso.