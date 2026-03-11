¡Desmiente los rumores! LeBron James no quiere jugar con Stephen Curry

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la máxima estrella de la NBA y líder histórico en anotación, LeBron James, ha tomado un giro definitivo tras semanas de especulaciones. Fuentes cercanas al jugador han confirmado que el astro de 41 años tiene "cero interés" en unirse a los Golden State Warriors la próxima temporada, cerrando la puerta a lo que muchos analistas llamaban el "último súper equipo" junto a Stephen Curry.

El fin de las especulaciones en la Bahía

A pesar del persistente deseo de la directiva de San Francisco y de los reportes que sugerían un reclutamiento activo por parte de figuras como Draymond Green y Stephen Curry, el entorno de James ha sido tajante. Según informes validados por Lakers Daily y diversas fuentes de la liga, la posibilidad de ver a "The King" vistiendo la camiseta de los Warriors es inexistente.

"Una gira de despedida con los Warriors no tendría sentido en absoluto en este punto de su carrera", afirmó una fuente de alto nivel vinculada a la agencia Klutch Sports. "Las opciones para LeBron se han reducido a tres caminos claros: los Lakers, los Cavaliers o el retiro".

Un escenario de "Tres Caminos"

Con James preparándose para convertirse en agente libre tras finalizar su actual compromiso de $52.6 millones con Los Ángeles Lakers, el panorama competitivo del jugador se centra en la lealtad y el legado histórico:

Continuidad en Los Ángeles: Tras la llegada de Luka Dončić a los Lakers la temporada pasada, el equipo ha buscado equilibrar la veteranía de James con el ascenso del esloveno. Una renovación por una temporada más permitiría a James concluir su carrera en el mercado más grande de la liga. El Retorno a Cleveland: La narrativa de un tercer y último ciclo con los Cleveland Cavaliers sigue cobrando fuerza. Terminar su trayectoria donde todo comenzó en 2003 se percibe como el cierre poético ideal para su carrera de 23 temporadas. El Retiro Definitivo: A sus 41 años (camino a los 42 en diciembre), James ha dejado entrever que su cuerpo y su mente dictarán el final. Habiendo cumplido el sueño de compartir cancha con su hijo Bronny James, el incentivo de seguir compitiendo bajo el desgaste de la NBA disminuye mes a mes.

Impacto en el mercado de la NBA

La negativa de James a Golden State obliga a los Warriors a replantear su estrategia para maximizar los últimos años de Stephen Curry. El equipo de la Bahía buscaba en LeBron la pieza definitiva para una última carrera por el campeonato, un movimiento que habría emulado la química mostrada por ambos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por el momento, LeBron James se mantiene enfocado en cerrar la presente campaña con los Lakers, lidiando con las exigencias físicas de ser el jugador más longevo de la liga pero manteniendo promedios que desafían la lógica del tiempo.