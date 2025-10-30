Marc Anthony hace acto de presencia en la Corte de México y el momento se hace viral

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente la Corte Máxima de México vivió un episodio divertido y a su vez un tanto vergonzoso durante la ceremonia de entonación habitual del himno nacional, cuando sin explicación alguna, apareció la voz de Marc Anthony.

El momento que se transmitió en vivo, fue difundido en las redes sociales y el clip ya corre como pólvora en redes sociales, donde compartió opiniones entre los usuarios.

¿Qué ocurrió en la Corte de México?

Era una transmisión oficial cuando los magistrados se levantaron de sus asientos, como manda el protocolo, para escuchar el himno nacional mexicano. Pero, en lugar del cierre solemne esperado, comenzó a sonar el salsero estadounidense.

Cuando debía escucharse el himno, sonó “Qué Precio Tiene el Cielo”. Rápidamente corrigieron el error, cambiando a la melodía correcta, pero el momento ya había quedado grabado y viralizado.

Reacciones de los internautas

Obviamente, las plataformas digitales se prendieron y algunos usuarios bromearon con que era señal del dominio boricua: “los puertoriqueños estamos en todas partes”, escribió un usuario.

Mientras tanto, otros se preguntaron si había sido error humano, fallo técnico o puro sabotaje. Comentarios como “Marc Anthony entró a la Suprema Corte a dar el show” o “¿Será que alguien quería hacer un himno alternativo?” se multiplicaron.