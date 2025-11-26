Luka Doncic se pone cerca de arrebatarle esta marca ofensiva a Anthony Davis en Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Luka Doncic en la icónica camiseta púrpura y oro de Los Ángeles Lakers sigue escribiéndose a un ritmo vertiginoso, redefiniendo los estándares de excelencia en la franquicia más laureada de la NBA.

En una demostración de dominio ofensivo y consistencia, la superestrella eslovena acaba de alcanzar un hito estadístico que lo consagra en la historia de los Lakers: Doncic se ha convertido en el base armador (PG) con la mayor cantidad de partidos de 40 o más puntos desde la fusión de la NBA con la ABA en 1976.

Este logro no solo coloca a Doncic por encima de bases armadores legendarios que han vestido el uniforme de los Lakers en las últimas cinco décadas, sino que también subraya su impacto inmediato y la primacía de su rol como principal motor ofensivo del equipo. El ritmo al que está acumulando estas exhibiciones anotadoras es, sencillamente, histórico.

La Caza Acelerada de Anthony Davis

Tras asegurar su nuevo récord, la mira de Doncic apunta ahora a un objetivo aún mayor en el ranking general de la franquicia: el total de partidos de 40 o más puntos establecidos por el pívot Anthony Davis durante su exitoso período con los Lakers.

Davis, cuya capacidad para dominar tanto el ataque como la defensa es incuestionable, acumuló un impresionante total de 15 partidos con 40 o más puntos durante su etapa en el equipo. Para alcanzar esta notable cifra, Davis requirió un total de 312 encuentros disputados con la camiseta de los Lakers. Esto implica que 'La Ceja' promedió un juego de 40+ puntos aproximadamente cada 20.8 partidos jugados.

La comparación con el desempeño de Doncic resalta la eficiencia y la intensidad ofensiva con la que el esloveno está atacando la marca. Actualmente, Luka Doncic atesora 7 partidos con 40 o más puntos. Lo verdaderamente asombroso de este registro es que lo ha conseguido en tan solo 40 partidos disputados con Los Ángeles.

El contraste de eficiencia es abrumador:

Anthony Davis: 15 partidos de 40+ puntos en 312 juegos (1 cada $ \approx 20.8$ juegos).

Luka Doncic: 7 partidos de 40+ puntos en 40 juegos (1 cada $ \approx 5.7$ juegos).

Esto significa que Doncic está produciendo encuentros de élite anotadora casi cuatro veces más rápido que Anthony Davis en el contexto de su carrera en los Lakers.

A Solo Nueve Partidos de la Leyenda

La diferencia para superar el total de Davis es de tan solo 9 partidos más con 40 o más puntos. Con un promedio de un juego de 40+ puntos cada 5.7 encuentros, las proyecciones indican que Luka Doncic podría igualar la marca de Davis en menos de 55 partidos adicionales y superarla antes de que concluya la temporada regular.

Este ritmo de producción no solo es un indicativo del calibre de Doncic, sino que también sugiere una era de baloncesto de altísimo usage y responsabilidad ofensiva individual. El base armador esloveno, con su inigualable step-back y su visión de juego de élite, se ha consolidado como la referencia ofensiva de la liga, y los Lakers están cosechando los frutos de su rendimiento sin precedentes.