¡Curry continua siendo el Rey del triple en la NBA!

La temporada 2025-26 de la NBA está en pleno apogeo y, al igual que el sol sale por el este, Stephen Curry demuestra una vez más por qué es el tirador más grande que jamás haya pisado una cancha de baloncesto.

A pesar de que sus principales competidores han jugado más partidos, la estrella de los Golden State Warriors mantiene una ventaja notable en la lista de triples anotados, desafiando la lógica estadística y la edad.

La superioridad por partido

La lista de máximos anotadores desde el arco revela una historia de eficiencia y dominio puro, con Curry liderando la liga.

En el primer lugar, el líder de todos los tiempos Steph Curry domina la clasificación con 73 triples anotados en solo 15 partidos. Le sigue de cerca Donovan Mitchell, quien se encuentra en el segundo puesto con 67 triples en 17 juegos. En el tercer lugar, la sensación Tyrese Maxey ha encestado 66 triples en 16 encuentros. La lista continúa con el intrigante Kon Knueppel en el cuarto puesto, acumulando 63 triples en 17 partidos, y cerrando el Top 5 se encuentra el veterano James Harden, con 62 triples en 16 juegos.

El fenómeno estadístico

Si bien el margen de triples anotados parece estrecho, el promedio por partido de Curry eclipsa al resto. Mientras que figuras de élite como Donovan Mitchell (67 triples en 17 juegos) y el rookie sensación Kon Knueppel (63 en 17) están en la cima de la liga en volumen, Curry está superando su producción global con dos partidos menos que ellos.

Promedio de Curry: Aproximadamente 4.87 triples por partido.

Promedio de Mitchell y Knueppel: Aproximadamente 3.94 y 3.71 triples por partido, respectivamente.

Esta diferencia de casi un triple completo por partido subraya la intensidad con la que Curry ha arrancado la campaña. Su habilidad para mantener un ritmo de tiro tan alto, incluso a sus 37 años, es un testimonio de su disciplina y talento atemporal.

La sorpresa del novato

La inclusión de Kon Knueppel en el cuarto puesto es, quizás, la historia más intrigante detrás del dominio de Curry. El novato, seleccionado en el Draft de 2025, se ha establecido inmediatamente como uno de los tiradores de volumen más prolíficos de la liga, superando a veteranos probados como James Harden.

Sin embargo, a pesar de la llegada de nuevas amenazas y la consistencia de jugadores como Maxey y Mitchell, la cima del juego de tres puntos sigue siendo territorio exclusivo del "Chef". A medida que la temporada avanza, el mundo del baloncesto observa si alguien podrá sostener el ritmo para desafiar la supremacía del líder de todos los tiempos en triples.