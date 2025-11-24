¿Lo tenían harto? Stephen Curry habría estado frustrado con Under Armour por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En un desarrollo que ha sacudido el mundo del patrocinio deportivo, fuentes cercanas al cuatro veces campeón de la NBA y superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, han revelado una profunda frustración con su socio de vestimenta y calzado, Under Armour.

El núcleo de la tensión gira en torno a dos cuestiones principales: la incapacidad de la marca para asegurar un acuerdo de patrocinio con la sensación del baloncesto universitario, Caitlin Clark, y un sentimiento persistente por parte de Curry de que Under Armour no ha invertido de manera adecuada ni suficiente en su propia marca personal, Curry Brand.

El Factor Caitlin Clark: Una Oportunidad Perdida

Caitlin Clark, la máxima anotadora histórica de la NCAA y un fenómeno cultural que ha reescrito los libros de récords, era considerada un objetivo de alto valor estratégico para cualquier empresa de ropa deportiva.

Su impacto en el baloncesto femenino y su inmensa popularidad la convierten en una embajadora de marca inigualable, especialmente para una empresa que busca fortalecer su posición en el mercado.

Se entiende que Stephen Curry, una figura que siempre ha abogado por el crecimiento del baloncesto en todos los niveles, especialmente el femenino, veía en Clark a la compañera perfecta para elevar el perfil de Under Armour y, de manera crucial, de la Curry Brand. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Under Armour no logró asegurar su firma, lo que llevó a Clark a elegir a un competidor.

Esta falla en la adquisición ha sido vista internamente, particularmente por el lado de Curry, no solo como un error de juicio empresarial, sino como una dolorosa oportunidad perdida para inyectar nueva energía y relevancia en el roster de patrocinados de la marca.

La frustración de Curry, según los informes, es palpable, ya que Clark representaba un puente generacional y una potente herramienta de marketing que Under Armour no pudo capitalizar.

Inversión en la Marca Curry: ¿Una Prioridad Suficiente?

Más allá de la situación de Clark, la segunda fuente de discordia se centra en la percepción de que Under Armour no ha "invertido lo suficiente" en la Curry Brand, que se lanzó como una subdivisión independiente dentro de la empresa, similar al modelo de otras grandes estrellas deportivas.

Para Curry, cuya marca personal se ha expandido mucho más allá de la cancha (abarcando esfuerzos filantrópicos, medios y negocios), la inversión de su socio debe reflejar una ambición global y a largo plazo. Las quejas reportadas sugieren que el nivel de soporte de marketing, desarrollo de productos, expansión de distribución y storytelling en general ha sido insuficiente para competir al más alto nivel con otras marcas de atletas.