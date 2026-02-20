El emotivo rescate de Punch: el macaco japonés que encontró refugio en un peluche

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de julio, el termómetro en la ciudad de Ichikawa, a las afueras de Tokio, no daba tregua. En medio de una asfixiante ola de calor, un visitante del zoológico local notó algo inusual: un pequeño bulto yacía inmóvil en el suelo del recinto de los macacos. Punch, era un recién nacido, solo y expuesto, que había sido abandonado a su suerte por su madre, una hembra joven posiblemente abrumada por el estrés térmico y la inexperiencia de su primer parto.

Los cuidadores actuaron con rapidez para salvar la vida del pequeño, a quien llamaron Punch. Sin embargo, rescatarlo físicamente era solo la mitad de la batalla. En el mundo de los macacos japoneses, el contacto físico no es un lujo, sino una necesidad biológica vital para el desarrollo de la fuerza muscular y la estabilidad emocional. Sin una madre a la cual aferrarse, el futuro de Punch parecía incierto y solitario.

Punch, el viral monito que llama la atención en redes

Ante la ausencia de la madre biológica, el equipo del zoológico, liderado por el cuidador Kosuke Shikano, de 24 años, inició una búsqueda creativa para llenar ese vacío. Tras probar diversos objetos, encontraron la solución ideal en un lugar inesperado: una tienda de juguetes. Se trataba de un orangután de peluche de pelo largo y extremidades fáciles de sujetar.

“Este peluche tiene las características perfectas; su pelaje y forma imitan la anatomía de un simio real”, explica Shikano. Para Punch, el juguete no es un objeto inanimado, sino su ancla de seguridad. Al aferrarse a él, el pequeño macaco ha logrado desarrollar la confianza necesaria para empezar a interactuar, poco a poco, con el resto de su grupo social.

Siete meses después, la evolución de Punch es esperanzadora. Aunque todavía busca el refugio de su "madre de felpa", los cuidadores observan con optimismo cómo se integra con sus congéneres. Shikano confía en que este vínculo artificial sea solo un puente: llegará el día en que Punch suelte el peluche para abrazar definitivamente su vida en libertad dentro de la comunidad de macacos.