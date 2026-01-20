MLB: Félix Hernández lideró las votaciones al Salón de la Fama entre venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la inmortalidad en el beisbol de las Grandes Ligas ha tomado un matiz emocionante para Venezuela. Tras conocerse los resultados oficiales de la votación para la Clase 2026 del Salón de la Fama en Cooperstown, el nombre de Félix Hernández ganó mayor interés entre los votantes, consolidándose como el líder indiscutible de la delegación criolla en las papeletas.

El Rey que acecha Cooperstown

El "Rey" Félix Hernández no solo se mantuvo en la boleta, sino que dio un salto de autoridad al obtener un impresionante 46.10% de los votos. Este porcentaje lo ubica como el quinto jugador más votado de todo el proceso, una posición privilegiada que lo proyecta como un candidato con serias posibilidades de ingresar al templo de los inmortales en los años venideros.

Hernández, quien deslumbró con los Marineros de Seattle ganando un premio Cy Young y logrando un juego perfecto, ha logrado convencer a una base más amplia de cronistas de la BBWAA. Su crecimiento respecto al año anterior es uno de los más notables, demostrando que su dominio en la "era de la ofensiva" está siendo valorado con justicia.

Resultados de los venezolanos en la Clase 2026

La representación venezolana en esta edición mostró tendencias variadas, con algunos jugadores ganando terreno y otros luchando por mantenerse en la conversación. Así quedaron los porcentajes finales:

Félix Hernández: 46.10%

Bob Abreu: 30.80%

Omar Vizquel: 18.40%

Francisco Rodríguez: 11.80%

“El comedulce”, Bob Abreu, sigue escalando posiciones lentamente. Su 30.80% refleja un respeto constante por sus estadísticas de avanzada (WAR) y su capacidad para embasarse, aunque todavía queda camino por recorrer para alcanzar el 75% reglamentario.

La situación de Vizquel y El Kid

Por su parte, Omar Vizquel registró un 18.40%. A pesar de ser considerado uno de los mejores campocortos defensivos de la historia con sus 11 Guantes de Oro, su candidatura se ha estancado en los últimos procesos, manteniéndose lejos del umbral de exaltación.

Francisco "El Kid" Rodríguez, el dueño del récord de más juegos salvados en una sola temporada de MLB, cerró con un 11.80%. Aunque su porcentaje es bajo, le permite mantenerse con vida en las papeletas para 2027, confiando en que el valor de los relevistas sea reconsiderado por los votantes en el futuro.

La gran noticia para Venezuela es, sin duda, la solidez de Félix Hernández. Históricamente, los lanzadores que logran superar el 40% en sus primeros años de elegibilidad suelen terminar con una placa en Cooperstown. Con la tendencia actual, el "Rey" se perfila para ser el próximo venezolano en unirse a Luis Aparicio en el olimpo del beisbol.