Los multiganadores del MVP que dominan la MLB

En la historia del béisbol, ganar un premio al Jugador Más Valioso (MVP) asegura un lugar en la eternidad. Sin embargo, ganarlo en múltiples ocasiones sitúa al pelotero en un olimpo reservado para leyendas. En la actualidad, cuatro figuras activas no solo lideran sus equipos, sino que han transformado el estándar de excelencia en las Mayores: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Mike Trout y Bryce Harper.

Este cuarteto representa la era dorada del talento multidisciplinario y el poder puro:

Shohei Ohtani: el unicornio en su propio planeta

Tras su más reciente galardón unánime en 2025 con los Los Ángeles Dodgers, Ohtani se ha consolidado como el máximo exponente de esta lista al acumular cuatro trofeos MVP. Sus conquistas en 2021 y 2023 con los Àngels, seguidas de su dominio absoluto en 2024 y 2025 con los Dodgers, lo convierten en el primer jugador en la historia en ganar el premio en ambas ligas de forma consecutiva. Su capacidad para dominar desde la loma y el plato ha reescrito los libros de récords, situándolo ya en la conversación como el mejor jugador que ha pisado un diamante.

Aaron Judge: el rey de Nueva York

"El Juez" ha elevado su legado al obtener su tercer MVP de la Liga Americana en 2025, tras una campaña donde superó en una votación cerrada al receptor Cal Raleigh. Con sus títulos obtenidos en 2022, 2024 y 2025, todos vistiendo el uniforme de los New York Yankees, Judge se une a leyendas de la franquicia como Joe DiMaggio, Mickey Mantle y Yogi Berra. Su 2025 fue una exhibición de disciplina y poder, liderando las mayores en promedio de bateo y OPS, demostrando que su impacto en el Bronx es ya histórico.

Mike Trout: el estándar de la década

Aunque las lesiones han frenado su ritmo recientemente, el currículum de Trout sigue siendo uno de los más impresionantes del siglo XXI con tres galardones en su haber (2014, 2016 y 2019). Durante casi diez años con los Los Ángeles Angels, Trout fue el consenso del "mejor jugador del mundo" gracias a su combinación de velocidad, defensa y poder. A sus 34 años, el mundo del béisbol espera ver una temporada completa de salud para comprobar si el capitán de Anaheim puede recuperar su trono y alcanzar su cuarto trofeo.

Bryce Harper: el elegido cumple la promesa

Desde que apareció en la portada de Sports Illustrated a los 16 años, Harper estaba destinado a la grandeza, y sus dos premios MVP son la prueba de que cumplió con las expectativas. Su primer galardón llegó en 2015 con los Washington Nationals, seguido de una histórica campaña en 2021 con los Philadelphia Phillies. Harper es uno de los pocos jugadores en ganar el premio con dos franquicias diferentes antes de los 30 años.