Dos hombres, una fortuna: Ohtani y Tucker "compraron" a un tercio de la liga

En el ecosistema económico de las Grandes Ligas, el dinero ya no solo habla; ahora grita. Con el reciente acuerdo de Kyle Tucker, quien ostenta un valor anual promedio (AAV) de $60 millones, y la cifra récord de Shohei Ohtani de $70 millones, el panorama financiero del béisbol ha alcanzado un punto de distorsión sin precedentes.

Al sumar el valor anual de ambos, el total asciende a $130 millones. Esta cifra no es solo una estadística de lujo; es un espejo que refleja la abismal brecha salarial entre la élite y el resto de la liga, pues este dúo dinámico factura más que lo que 10 equipos de la MLB gastaron en sus nóminas completas el año pasado.

La radiografía de la desigualdad

La profundidad de esta brecha se hace evidente al observar los registros financieros de las franquicias. Los $130 millones combinados de Ohtani y Tucker superan con holgura los presupuestos de equipos como los Colorado Rockies, que gastaron $120,693,976, seguidos por los Cincinnati Reds con $115,466,833 y los Milwaukee Brewers con $115,136,227.

Incluso organizaciones históricas y mercados importantes se quedan cortos ante el poder adquisitivo de estas dos estrellas. Los Washington Nationals operaron con $107,653,761, mientras que los Cleveland Guardians apenas superaron la barrera de los cien millones con $100,522,729.

En la parte más baja de la pirámide, la diferencia es casi inverosímil. Los Pittsburgh Pirates ($87,645,246), los Chicago White Sox ($82,279,825) y los Tampa Bay Rays ($79,216,312) parecen competir en una liga distinta. Finalmente, en el sótano del gasto, se encuentran los Athletics con $73,118,981 y los Miami Marlins, cuya nómina total de $67,412,619 representa apenas poco más de la mitad de lo que ganan Ohtani y Tucker juntos.

La paradoja de los $1,500 dólares

Sin embargo, ninguna cifra ilustra mejor esta locura financiera que el caso de los Kansas City Royals. En una ironía del destino contable, los Reales se salvaron de pertenecer a este grupo por apenas $1,500 dólares. Mientras los Dodgers depositan sumas astronómicas, en Kansas City la diferencia entre ser superados por dos individuos o mantenerse por encima de ellos fue el equivalente al costo de unos cuantos bates de alta calidad.

Al unir a los dos jugadores con el AAV más alto en la historia de la MLB, la organización ha creado una anomalía: una "nación" de dos personas cuyo PIB es superior al de un tercio de las franquicias de la Gran Carpa.