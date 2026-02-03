¿Amerita el retiro? Chris Paul sigue sin conseguir nuevo equipo

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el resto de la NBA se sacude con los rumores de traspaso de superestrellas como Giannis Antetokounmpo, el futuro de uno de los mejores bases de la historia parece haberse congelado. Según reportes de Ramona Shelburne (ESPN) y Brett Siegel (ClutchPoints), Chris Paul continúa "estancado" con los Los Angeles Clippers, sin que se haya producido ningún avance significativo en las negociaciones para su salida a pocos días del cierre de mercado.

Una Despedida Amarga: Separado del Equipo

La situación de Paul en su segunda etapa con los Clippers ha tomado un cariz dramático. A pesar de ser una leyenda de la franquicia, el jugador de 40 años fue apartado de la disciplina del equipo el pasado 3 de diciembre.

Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto, y el entrenador Tyronn Lue tomaron la decisión de enviarlo a casa tras un inicio de temporada decepcionante (marca de 5-16 con Paul en pista) y reportes de fricciones internas en el vestuario.

Desde entonces, el "Point God" ha estado esperando un traspaso que no termina de materializarse. Aunque Paul mantiene su régimen de entrenamiento por cuenta propia y su taquilla en las instalaciones del equipo sigue iluminada como símbolo de su estatus activo, el mercado se ha mostrado inusualmente frío para el veterano.

El Obstáculo Contractual y el Rendimiento

La falta de movimiento en el frente de traspasos se debe a varios factores clave que han complicado los planes de la directiva angelina:

Producción a la baja: En los 16 partidos que disputó esta temporada, Paul promedió mínimos históricos de 2.9 puntos y 3.3 asistencias en apenas 14.3 minutos por noche.

El factor edad: A sus 40 años, los equipos contendientes cuestionan si su físico puede aguantar el ritmo de los playoffs, a pesar de su indiscutible inteligencia táctica.

Aspecto vocal: Reportes indican que su estilo de liderazgo, altamente crítico con sus compañeros y el cuerpo técnico, fue considerado "perjudicial" para la dinámica actual del equipo, lo que ha ahuyentado a posibles destinos interesados en un mentor silencioso.

Opciones en el Horizonte: ¿Traspaso, Corte o Retiro?

Con la fecha límite del 5 de febrero a la vuelta de la esquina, los Clippers tienen tres caminos posibles para resolver el estancamiento:

Traspaso de último minuto: Se rumorea que equipos como los Sacramento Kings o incluso Los Ángeles Lakers podrían aparecer en una operación a tres bandas para darle a Paul una última oportunidad de competir por un anillo. Rescisión de contrato (Buyout/Waive): Si no se encuentra un intercambio antes del jueves, los Clippers podrían optar por cortar al jugador, absorbiendo su salario de $3.6 millones para permitirle firmar con cualquier equipo como agente libre. El retiro definitivo: Tras anunciar previamente que esta sería su última temporada, el estancamiento actual amenaza con que una de las carreras más brillantes de la NBA termine sin un adiós en la pista.

El Contraste: Los Clippers en Alza

Paradójicamente, desde que Paul fue apartado, los Clippers han experimentado una de las mejores rachas de la liga, mejorando su récord a 23-25 y consolidándose en la lucha por el play-in.

Este resurgimiento ha restado urgencia a la directiva para realizar un movimiento desesperado, permitiéndoles esperar a la oferta adecuada o simplemente liberar el espacio en el roster mediante el despido del jugador.