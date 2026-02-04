¿Quién se benefició en el traspaso de Anthony Davis entre Mavericks y Wizards?

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine el futuro de ambas franquicias a pocas horas del cierre de mercado, los Dallas Mavericks y los Washington Wizards han oficializado un traspaso de ocho jugadores y cinco selecciones del Draft. La operación, confirmada por fuentes de la liga, pone fin a la breve y turbulenta etapa de Anthony Davis en Texas.

El Acuerdo

El traspaso se desglosa de la siguiente manera:

Washington Wizards recibe: Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

Dallas Mavericks recibe: Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III y un paquete de capital del Draft que incluye dos primeras rondas (OKC 2026 y una protegida de Warriors 2030) y tres segundas rondas.

Contexto de una apuesta fallida

La salida de Anthony Davis de Dallas marca el cierre de un capítulo que comenzó hace apenas un año, cuando los Mavericks enviaron a la superestrella Luka Dončić a los Lakers a cambio de "La Ceja". El experimento, diseñado por la anterior gerencia, buscaba emparejar a Davis con Kyrie Irving, pero las lesiones limitaron a Davis a solo 29 partidos con la elástica de Dallas.

Con el equipo ostentando un récord negativo (19-31) y tras el despido del General Manager Nico Harrison en noviembre, los Mavericks han decidido pivotar agresivamente hacia una reconstrucción total centrada en su nueva joya, el novato Cooper Flagg.

Análisis: ¿Quién sale ganando?

Determinar un "ganador" en este canje depende de los objetivos temporales de cada equipo. Es una operación de "Talento vs. Activos".

1. Washington Wizards: Ganadores en ambición inmediata

Los Wizards, que ya habían adquirido a Trae Young recientemente, están formando un "Big Three" veterano con Davis y Young junto a su núcleo joven (Sarr, George).

A favor: Adquieren a un defensor de élite y un anotador probado en Davis. Si recupera la salud, Washington pasa de ser un equipo del fondo de la tabla a un contendiente serio a Playoffs en la Conferencia Este.

En contra: Asumen un riesgo financiero masivo. Davis tiene un contrato de más de 55 millones de dólares anuales y un historial de lesiones preocupante.

2. Dallas Mavericks: Ganadores en estrategia y futuro

Para Dallas, este movimiento es una "limpieza de inventario".