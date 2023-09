Despellejan al comediante venezolano Breinel Zambrano alias "La Titi" por sus decepcionantes declaraciones

Recordado por el papel de “La Titi” que dio a conocer en los viernes de chistes en el programa Portada’s de Venevisión, el comediante Breinel Zambrano, está siendo blanco de críticas en las redes sociales tras admitir que le gusta burlarse de las personas con discapacidad en las rutinas de “humor” que ofrece a través de sus shows, tal como lo reveló en una reciente entrevista.

“Es una confesión que puede sonar terrible, pero amo y disfruto demasiado de reírme y burlarme de la gente con discapacidades. Yo no puedo ver a un mocho, a alguien torcido”, comentó el venezolano en el podcast “El Grupo de Atrás”. En medio de la conversación, recordó una anécdota que vivió en un restaurante cuando vieron a una mujer y la llamaron ‘chasis doblado’. “Era una señora con una deformación de la columna (…) Si le disparas no le das”, dijo.

El video corrió rápidamente en las redes sociales y miles de internautas le dieron palo a Zambrano, criticando sus acciones y asegurando que eso no era humor. “A mí me gusta el humor negro, pero esto no es humor, es tres imbéciles siendo imbéciles en un podcast”, “Existe una fina línea que separa el humor negro de la estupidez y la arrogancia. Cuando cruzas la línea ya no es gracioso”, “Deberían enfocarse en crear contenido orientado al respeto”, “Ojalá no tengas un familiar directo, madre, padre o hijo con una discapacidad”, “Tu show es basura”, se puede leer en su perfil de Instagram.

Ante el malestar que generaron sus declaraciones, el venezolano se retractó y pidió disculpas mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Hoy pido disculpas porque lo que quise decir lo dije muy mal, use las palabras incorrectas, dije una frase que no debí haber dicho (…) estoy profundamente arrepentido, entiendo también que solo vieron el fragmento que cortaron para hacer viral y desde esa óptica todo se ve aún peor, no estoy de acuerdo en el humor cuando es cruel”, escribió.

“Mi compañero Caco tiene un hermano Down de quien hace chistes constantemente, pero entendí que eso no significa que todos los demás asuman la situación de la misma manera, que lo que para mí puede ser una situación manejable no lo es para los demás y no tuve empatía por eso pido disculpas”, dijo totalmente arrepentido. “Una vez más pedimos disculpas de corazón porque solo queremos hacer reír y fallamos”, finalizó el comediante.