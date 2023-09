¡Se prendió! El actor Guillermo García dejó “hecho polvo” a Javier Hala Madrid por “homofóbico”

Una vez más, el “influencer” venezolano Javier Hala Madrid, causa controversia en sus redes sociales y es tildado de homofóbico, tras una publicación que hizo en su red social X, en la que se burló de la comunidad LGBTIQ+ con una caricatura de un hombre limpiándose sus partes íntimas con una bandera del orgullo gay, consiguiendo la furia de muchos defensores de la colectividad.

Entre los que opinaron, estuvo el actor venezolano Guillermo García, quien sin compasión le dio con todo a su paisano. “Este idiota cree que la homofobia es un chiste. No te cag*s en una bandera. Te cag*s en la dignidad de tantas personas que han sido perseguidas, discriminadas y hasta asesinadas por su preferencia sexual. Tu post es ignorante. Ningún ser humano es mejor que nadie. Paj*o”, escribió el artista.

“No es la bandera, son algunos líderes que se esconden detrás de una bandera quienes debemos examinar. Discriminar la bandera gay… Es tan absurdo como pensar que no puedo alzar la bandera de Venezuela porque el presidente de mi país es un dictador”, remató García.

Los comentarios en contra de Javier no se hicieron esperar y como es de costumbre, comenzaron a revolcarlo en la mencionada red social. “Es un payaso, que termine de salir del clóset”, “Basura”, “Denunciar es lo mejor que podemos hacer”, “A ese hallamadrid lo he visto comiendo empanadas en el doral y tiene más pinta de pato que un pato”, “Por eso lo deje de seguir, me tenía harta con ese tema”, dijeron algunos internautas.

No es la primera vez que ‘Hala Madrid’ es criticado por sus fuertes “chistes” a los que cataloga como “humor negro”, pues en varias ocasiones ha sido acribillado por sus opiniones sobre las personas de piel oscura, los transexuales y los mismos homosexuales.