Guillermo García se llena de odio y estalla contra influencers venezolanos, “Ustedes fingen demencia”

En un acto de sinceridad y molestia el actor venezolano Guillermo García rompió el silencio y envió contundente mensaje a los llamados influencers por mostrar las costosas fiestas y celebraciones que realizan en el país.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram el protagonista de la exitosa película “Azul y no tan Rosa” expresó que no soporta que los creadores de contenido no revelen la verdadera realidad del país, realizando mención en el poco poder adquisitivo en los lugares de trabajo.

“No soporto a los influencers venezolanos, que hablan de experiencias VIP y sus elevados costos en dólares como si contarán granos de arroz”, indicó el artista de 41 años.

En este sentido, considera que las redes sociales no debería ser una vitrina para mostrar lujos, dinero, fiestas y compras, sino para llevar un mensaje positivo sobre múltiples situaciones.

“Muchos venezolanos en el mundo buscando un futuro mejor para sus hijos. Con esa ligereza indolente, fingen demencia”, indicó el también productor.

Aunque García no hizo mención en algún influencers en específico, su publicación abrió un fuerte debate en redes sociales, muchos cibernautas alegando que no se les debería llamar por el nombre de “Influencers”.