¿Podrán ganar el anillo? Dallas Mavericks anuncia el regreso de esta figura

Los Dallas Mavericks han anunciado hoy el regreso del base Dennis Smith Jr., quien ha firmado un contrato de un año con la franquicia. El movimiento marca un retorno notable para el jugador, quien fue la novena selección general del equipo en el Draft de la NBA de 2017.

El regreso de Smith Jr. a Dallas cierra el círculo para el base, cuya primera etapa con el equipo, aunque corta, estuvo llena de momentos de gran potencial. Ahora, con más experiencia y una perspectiva renovada, se espera que Smith Jr. aporte su atletismo, su capacidad defensiva y su madurez a un equipo de los Mavericks que busca fortalecer su profundidad y rotación.

Un regreso muy esperado

La primera temporada de Dennis Smith Jr. con los Mavericks fue prometedora, promediando 15.2 puntos, 5.2 asistencias y 3.8 rebotes, lo que le valió un lugar en el segundo equipo All-Rookie de la NBA. Sin embargo, en la temporada 2018-19, fue traspasado a los New York Knicks en el acuerdo que trajo a Kristaps Porziņģis a Dallas. Desde entonces, ha pasado por varias organizaciones, incluyendo los Detroit Pistons, los Charlotte Hornets y los Brooklyn Nets, donde ha demostrado su valía como un base explosivo y defensivamente comprometido.

El gerente general de los Mavericks, Nico Harrison, expresó su entusiasmo por el regreso del jugador: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Dennis de vuelta a Dallas. Ha madurado significativamente como jugador y como persona desde que estuvo aquí por primera vez. Su habilidad para defender, su atletismo y su ética de trabajo encajan perfectamente con nuestra cultura. Creemos que puede ser una pieza valiosa para nuestro equipo”.

Un rol claro en la rotación

Se espera que el contrato de un año sea una oportunidad para ambas partes. Para los Mavericks, Smith Jr. proporciona una opción atlética y experimentada en el banquillo, capaz de dar minutos de calidad y aportar energía defensiva. Su capacidad para penetrar y crear jugadas puede ser un activo importante para un equipo que a menudo se apoya en el dúo dinámico de Anthony Davis y Kyrie Irving.