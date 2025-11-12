Jinete ganador del Arco de Triunfo y la Breeder’s Cup se estable como entrenador en Abu Dabi

Suscríbete a nuestros canales

El nombre Eric Legrix trae a la mente de muchos fanáticos de las carreras de caballos que seguían este deporte en los años ochenta, la imagen de un jinete leyenda. En un tiempo en que no era tan habitual que los jinetes cruzaran continentes, fue un auténtico jockey internacional.

Logró cerca de 2800 triunfos a lo largo de su trayectoria en países como Francia, Hong Kong, Macao, Japón, Malasia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Singapur. Su notable historial abarca dos Derbis de Hong Kong, un Prix Jacques le Marois, una Breeders' Cup Turf y una Copa QEII.

Breeders’ Cup: Eric Legrix ganador de la Breeders’ Cup Turf

La periodista Laura King, realizó una excelente entrevista al ex jockey Eric Legrix, de 65 años que es uno de los nueve jinetes franceses en conseguir al menos una victoria en la Breeders’ Cup en Estados Unidos. Un jinete leyenda por aquel distanciamiento en el Arco de Triunfo de 1985, cuando pasó la meta en el primer lugar con Sagace, que luego fue distanciada para dar paso a Rainbow Quest.

Eric Legrix, fue uno de los primeros jinetes de Francia en ganar una prueba de las Breeders’ Cup. Eric, recibió la oportunidad del entrenador Pascal Bary para montar a Miss Alleged y conseguir en un final épico sobre Itsallgreektome con Jorge Velásquez en la Breeders’ Cup Turf (G1) celebrada en Churchill Downs en 1991.

Luego se radicó en Hong Kong donde consiguió grandes logros, entre ellos el estar casado con la primera mujer jinete profesional de ese país, Sherie Kong. Con ella tuvo dos hijos Anthony y Samuel. En su relato cuenta textual cuanta sobre Anthony;

“Mi hijo menor nació un domingo y un par de días antes, el Sr. [André] Fabre me preguntó si podía montar a una potranca muy buena, Grey Lilas, en el Prix de Moulin porque Gary Stevens, su jinete habitual, no podía”, dice. “Acepté y no sé si la presión de la carrera afectó a mi exmujer, pero ese día me dijo: ‘No me encuentro muy bien, ¿puedes llevarme al hospital?’”.

«Pensabas: “No, cariño, ¡hoy no!”», continúa. «La dejé en el hospital y pregunté si tenía tiempo para correr una carrera. Fui, gané la carrera y entonces recibí una llamada que decía: “¡Enhorabuena, ha nacido su hijo!”. Así que terminé el día en las carreras y luego fui al hospital. ¡Además era mi cumpleaños, así que probablemente fue el mejor día de mi vida!».

Tras su retiro como jinete, Eric Legrix, a sus 44 años, se dedicó al entrenamiento de caballos en Marruecos, donde tuvo muchos éxitos. Sin embargo, este año se encuentra en Abu Dabi, y trabaja como entrenador privado para el jeque Mansour, dueño de la cuadra Yas Racing, con un total de 40 ejemplares árabes de pura raza en el Club Ecuestre de Abu Dabi.

Samuel, su hijo mayor de 24 años sigue sus pasos y se encuentra con su padre como aprendiz de jinete detrás de Silvestre De Sousa, el jinete contratado por Yas Racing.