¡A punto de caramelo! El jinete venezolano Junior Alvarado está cerca de arribar a esta cifra histórica en su carrera

Junior Alvarado, con base de trabajo en Nueva York, tendrá una semana muy activa con 20 compromisos de montas. Estos se repartirán entre dos importantes circuitos de carreras: Aqueduct, en Nueva York, y Churchill Downs, en Kentucky. Entre estas montas destaca una prueba de grado con un valor de 300 mil dólares, lo que resalta la importancia de su agenda y las oportunidades que enfrenta en estas competencias de alto nivel.

Junior Alvarado rumbo a nueva marca en su carrera

Junior Alvarado, ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, con el ejemplar Soveregnty y coronando una temporada tras ganar la Breeders’ Cup Distaff, con la yegua Scylla, esta semana podría coronar su victoria 2.300 de por vida en Estados Unidos. Para ello, cuenta con 20 compromisos de montas a partir de la jornada de este miércoles 12 de noviembre.

En la jornada mercuriana, tendrá cuatro compromisos de monta en el hipódromo de Churchill Downs. En la tercera, guiará a Speighter Woman; en la quinta, a Completely Elegant; y por último, cierra para el preparador William Mott con los caballos Resiliense y Bright Skittle. Entre el jueves y el viernes, habrá ocho compromisos para los entrenadores Chris Englehart, William Mott y Michelle Nevin.

Regresará al hipódromo de Churchill Downs para el fin de semana, donde tendrá la tarea de guiar a ocho ejemplares, incluyendo el compromiso más importante del sábado: la potra Ragtime de William Mott en el Chilukki S. (G3), que tiene un valor de 300 mil dólares. Alvarado, en la temporada, suma 101 victorias, lo que hace un total de 2.296 triunfos.