Está de regreso: El jinete Brian Hernández Jr., retornó por todo lo alto luego de su lesión

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Brian Hernández Jr., jockey oficial del vencedor del Kentucky Derby, Mystic Dan 2023, y del Caballo del Año Thorpedo Ana, ganó este miércoles en el hipódromo de Churchill Downs una serie de nueve carreras tras recuperarse de una lesión que lo alejó de las competencias por un tiempo.

La profesión de jinete ha sido siempre una de las más difíciles entre los deportes. Una función que tiene como principal restricción el peso, sin excepciones para llevar a cabo las montas. Handicap, que requiere persistencia, esfuerzo y mucha disciplina para el régimen de alimentación, además de ejercicio regular para mantener el cuerpo al cien por ciento.

Churchill Downs: Brian Hernández Jr., está de vuelta

Recordamos, que durante la tarde del domingo 21 de septiembre en la jornada propuesta por el hipódromo de Churchill Downs, Brian Hernández Jr., sufrió una aparatosa rodada en la tercera carrera de la cartelera, cuando le tocó llevar al juvenil de dos años, Sgt. García, cuando el caballo se lesionó una de sus patas delanteras cerca del poste de los 500 metros, tumbando a Hernández, ocasionándole fracturas diversas que lo separó de la actividad.

Hernández Jr., regresó a la acción este miércoles en Churchill Downs, con dos compromisos de montas. En la sexta lo hizo con Shelly Radosevich en la cuarta casilla, luego llegó la victoria en la octava con el ejemplar Sir Greylind para Kenneth McPeek. Brian, derrochó clase con su habilidad sobre los finos de carreras, demostrando que está listo para las grandes carreras que restan en la temporada.

Para la TwinSpires, Brian Hernández Jr., indicó que "Llevo más de 20 años haciendo esto, así que estoy retomando la rutina y espero encontrar algunos caballos rápidos.". El jockey Derby Winner, continua con su actividad desde hoy hasta el fin de semana en Churchill Downs, con importantes compromisos de monta.