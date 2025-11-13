Mira la hazaña que consigue este jinete por primera vez este año en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete veterano de 19 campañas en Estado Unidos, Sheldon Russell, alcanzó por primera vez este año el hito de consagrarse como el mejor jinete de la semana. Así lo determinó el panel de expertos en carreras de caballos votó como Jinete de la semana del 3 al 9 de noviembre.

Este reconocimiento semanal distingue a los jinetes por sus importantes logros y que son miembros del Gremio de Jinetes. Fundado en 1940, el Gremio representa a más de 1050 jinetes en activo, retirados y con discapacidad permanente en Estados Unidos.

Sheldon Russell consigue erigirse por vez primera en el año como el mejor

El jinete Sheldon Russell, de 38 años montó a Balboa en la carrera James F. Lewis III Stakes para potros de dos años el sábado. El potro fue trasladado recientemente del establo del legendario entrenador Bob Baffert, en la costa oeste, al establo de Brittany Russell en la costa este, esposa del mencionado jinete.

Balboa, dentro de un grupo de 10 competidores se mantuvo segundo al principio antes de tomar la delantera tras el primer cuarto de milla. Al doblar la última curva, Balboa lideraba con una ventaja de 3 1/2 cuerpos, cruzando la meta con una ventaja de 5 1/4 cuerpos en 1:11.87 para los seis furlongs.

El domingo, Sheldon Russell consiguió su segunda victoria del día a bordo de la potranca de tres años Complexity Jane en el Thirty Eight Go Go Stakes. Complejity Jane, siguió de cerca a la líder Di's Surprise en la primera curva y luego tomó el control al inicio de la recta final para ganar por 3 1/4 cuerpos en 1:46.80 en la carrera de una milla y un dieciseisavo para potrancas y yeguas de tres años en adelante.

Russell, ganador de múltiples carreras de grado, alcanzó su victoria número 1000 el 7 de marzo de 2015 en Aqueduct a bordo de Shayjolie. El 31 de julio de 2021, ganó su carrera número 1500 con Hello Beautiful, propiedad de Brittany Russell, en el Alma North Stakes en Pimlico.

Esta semana en Laurel, Sheldon Russell tiene 12 montas, 11 de ellas para la entrenadora Brittany Russell. El dúo formado por el jinete y su esposa, la entrenadora, ostenta actualmente un 30% de victorias. Russell, colecciona 1.794 victorias de por vida, de las cuales 93 han sido en la presente temporada.