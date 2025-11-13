¡Último minuto! Han sido canceladas las carreras del sábado en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, presentó una triple cartelera para este fin de semana desde el viernes 14 de noviembre hasta el domingo 16 de los corrientes. Del Mar, en su meeting fall, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, tiene en su programación para esta semana el Desi Arnaz S., valorada por $100.000, programada para la cartelera saturnina.

Sin embargo, a través de la cuenta X del circuito de Del Mar, anunció hace minutos que la jornada del domingo 16 de noviembre con nueve carreras, que incluye el Desi Arnaz S., por $100.000, ha sido cancelada. La norma no indica el motivo por el cual fue suspendida.

En el mismo anuncio indica que la jornada de este viernes 14 de noviembre se efectuará sin novedad. La jornada de mañana tiene una programación de ocho carreras sin pruebas selectivas. Esta cartelera inicia a las 3:30 p. m., hora venezolana.