¡Increíble! Ejemplar rescatado de un matadero metió un galope con Irad Ortiz Jr

Este miércoles el hipódromo de Churchill Downs, se produjo un hecho poco peculiar dentro de las carreras de caballos. Un ejemplar que fue rescatado de unos establos abandonados y luego adquiridos en subasta pública por un valor de $1.000 (si, leyó bien mil dólares) realizó su estreno en plan victorioso con la monta de Irad Ortiz Jr., para el entrenador John Stewart.

Awesome Hawaiian con Irad Ortiz Jr., galopó a sus rivales

Hace poco más de un año, este hijo de Awesome Bet, fue rescatado de un matadero en Luisiana. Ahora, el castrado de dos años, llamado Awesome Hawaiian, es ganador en las Twin Spires de Churchill Downs en Louisville, Kentucky.

Steve Nalls compró a Awesome Hawaiian por $1,000 en la subasta de criadores de Luisiana el 27 de septiembre de 2024. Cuatro días después, Awesome Hawaiian y otros seis purasangres aparecieron en una página de Facebook afirmando que pertenecían a un comprador de caballos para matadero y que corrían el riesgo de ser enviados a México para su sacrificio.

Sarah Stewart, hija del propietario de Resolute Racing, John Stewart, decidió intervenir. Logró rescatar a tres de los potrillos, a los que llamó Ed, Edd y Eddie.

Partiendo como gran favorito en la carrera de debutantes de seis furlongs y $30,000, Awesome Hawaiian lideró de principio a fin, logrando una victoria por dos cuerpos bajo la monta del jinete Irad Ortiz, Jr.

“En nuestra granja, rescatamos a tantos animales como podemos”, escribió John Stewart en una publicación en X el miércoles por la mañana antes de la carrera. “En nombre de Ed, Edd y Eddie, Awesome Hawaiian corre hoy para inspirarnos a todos a creer que, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra, incluso cuando nos han dado por perdidos, solo se necesita un alma bondadosa con compasión, una persona que crea y una oportunidad para demostrar que, con la actitud correcta y perseverancia diaria, podemos lograr cosas maravillosas.