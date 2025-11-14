La fe de Balzan: El entrenador confía en su estrategia para brillar en una tarde selectiva en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El principal óvalo del país, La Rinconada, se prepara para disputar una jornada selectiva que promete gran emoción. Este domingo, el recinto se llenará de entusiasmo para recibir a toda la fanaticada que acudirá a presenciar en vivo las cuatro pruebas selectivas dos de ellas grado I que componen la reunión número 44.

Dos de los desafíos más importantes de la tarde son los Clásicos Nuestra Señora de la Chiquinquirá, con versiones separadas para machos y hembras. En este contexto de fervor por la "Chinita", un entrenador oriundo del Zulia y devoto de la patrona regional forma parte de la jornada.

Este profesional conversó con el equipo de Meridiano Web para compartir sus impresiones y expectativas sobre sus tres compromisos.

En la primera carrera comienzan sus labores por intermedio del ejemplar Reysgar con la monta de Larry Mejías.

- Esta es una potra que ha enfrentado carreras un poco complicadas," comentó el entrenador, analizando el historial reciente de su ejemplar.

Respecto al compromiso de este domingo, se mostró optimista: "Para esta oportunidad, ella correrá mejor. Si revisamos el papel, la enemiga principal puede ser la número uno. Sin embargo, nuestro equipo mantiene una meta muy clara: vamos en firme búsqueda de la victoria.

Acto seguido inscribe de manera seguirá a la yegua de origen panameño, Chiquinquireña.

-No le tomen en cuenta su última ya que presento problemas de conducta de carrera, para esta ocasión tomamos los correctivos. Parte por el uno y es una yegua rápida que puede unir la salida con la llegada.

Y el compromiso de mayor envergadura, a la altura de la séptima carrera Clásico Señora de la Chiquinquirá versión hembras con la importada Tale Of May.

- “Esta yegua viene de obtener una excelente victoria en su actuación más reciente," afirmó el entrenador, destacando el momento actual del ejemplar.

Aseguró que sus condiciones físicas son impecables. "Como zulianos, tanto los propietarios como mi persona, decidimos correr esta prueba de grado. Tenemos la Fe puesta en Dios y en la Chinita (Nuestra Señora de la Chiquinquirá) para alcanzar el triunfo en esta importante carrera selectiva”.