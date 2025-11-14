Doble reto selectivo: Hemirxon Medina detalla el plan con El Providencial y Forever Beatriz para la R44

Suscríbete a nuestros canales

El destacado jinete Hemirxon Medina reapareció en el Hipódromo La Rinconada el pasado mes de octubre. Desde entonces, trabaja con constancia para recuperar su mejor condición, una labor que ya se refleja en las victorias que alcanzó en el óvalo de Valencia durante octubre y noviembre.

A pesar de que su último triunfo en La Rinconada data del pasado mes de mayo, Medina no baja la guardia. Trabaja intensamente semana a semana, de la mano de su agente Miguel Blanco, con el firme objetivo de reencontrarse pronto con el recinto de ganadores en la capital.

Este domingo 16 de noviembre, Medina tiene un total de cinco compromisos. Sin embargo, el equipo de Meridiano Web dirigió su conversación con el profesional hacia los desafíos más exigentes: las dos pruebas selectivas en las que el joven jinete tiene monta. La atención se centra ahora en estos compromisos de grado que prometen ser decisivos en la jornada hípica.

La primera monta es el clásico “Antonio José de Sucre” (GI) con el potro El Providencial.

-Este ejemplar tengo semanas trabajándolo, de verdad que anda muy bien por cancha, sus condiciones son excelentes. La anterior viene de perder una carrera increíble y considero que para este domingo corra muy bien al punto de decidir en el nombre de Dios.

Para el clásico “Ciudad de Caracas” (GI) tiene el compromiso con la potra Forever Beatriz.

- “Tuve la oportunidad de correr a esta yegua anteriormente. En esa ocasión, tuvimos muchos tropiezos al momento de la partida; el ejemplar me cargó hacia la falsa baranda al tropezar con la número dos, Flor de Caña”.

Para la carrera de este domingo, el jinete se muestra sumamente optimista y confiado:

"Ahora la yegua se presenta un poco más puesta y aprovecharé que la conozco mejor. Forever Beatriz está muy bien por cancha, realiza excelentes trabajos. Por todo esto, y en el nombre de Dios, para mí será difícil que pierda esta carrera”.