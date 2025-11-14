Para Jessenia Romero: “No hay mucho que decir solo tenemos que ligar este domingo en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

Las cámaras de Meridiano Web ratifican su presencia constante y su apoyo incondicional a los profesionales del hipismo. Nuestro equipo busca visibilizar el arduo trabajo, el inquebrantable esfuerzo y la profunda dedicación que jinetes, entrenadores y entrenadoras invierten a diario en el óvalo, un compromiso que se mantiene firme en pos de alcanzar el tan anhelado éxito.

En esta ocasión, la atención se centra en el creciente y valioso rol de las damas en la hípica venezolana. La entrenadora Jessenia Romero, una de las figuras femeninas que hace vida en el Hipódromo La Rinconada (Coche), gentilmente detuvo su labor por unos minutos para conversar con nuestra plataforma.

Romero, quien ha demostrado su capacidad de lograr victorias en el circuito, compartió con la afición detalles cruciales sobre el único ejemplar que presentará este domingo en la reunión número 44.

Su testimonio ofrece una perspectiva íntima sobre el estado y las expectativas que rodean a su representante. Su única presentación en la jornada adquiere un peso especial, para demostrar su selectividad y confianza en el ejemplar que lleva a la pista. La entrevista con Jessenia Romero se convierte, así, en una parada obligatoria para quienes buscan información de primera mano en la carrera de cierre del 5y6.

Carrera de cierre: Yegua 1.200 metros Reunión 44

Hola trainer buenos días, una sola presentada Princesa Susej con el efectivo descargo de cuatro kilos y la monta del inspirado Oliver Medina.

- "Hola, un saludo afectuoso a toda la afición hípica," comenzó la entrenadora Jessenia Romero. "Efectivamente, para este domingo tengo una sola presentación en la jornada."

Con un tono de marcado optimismo, Romero compartió sus expectativas con la fanaticada: "La yegua viene trabajando muy bien por la cancha, cosa que nos da gran confianza. De verdad, esperamos estar decidiendo la carrera este domingo."

Finalmente, la profesional del entrenamiento concluyó su mensaje con una invitación a la afición: "Solo queda pedirles que la liguen con fervor. ¡Saludos para todos!"