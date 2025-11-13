Queda con cinco: Conoce la nómina final del Nuestra Señora de La Chiquinquirá en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, el Hipódromo La Rinconada celebra su cuadragésima cuarta reunión de la temporada. La jornada, que marca la undécima fecha del tercer y último meeting del año, programa un total de trece carreras, que incluyen cuatro emocionantes pruebas selectivas. El inicio de la actividad está pautado para las 12:35 de la tarde.

Sin embargo, la nómina sufrió una modificación importante este jueves. En horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, mediante sus plataformas digitales, sobre el retiro de un ejemplar inscrito en una de las pruebas selectivas no válidas. Se trata de Bella Catira (número 6), una yegua de cuatro años.

Yegua: Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá La Rinconada Datos hípicos

La alazana, que defiende los colores del Stud “Yellowstone”, era una de las participantes designadas para la selectiva que se disputa en la distancia de 1.200 metros. Bella Catira iba a correr bajo la monta del experimentado Germán González y la presentaría el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

La potranca, nacida y criada en el Haras La Alegra, tenía previsto reaparecer en esta carrera con un premio de $100.000 a repartir, tras ochenta y cuatro días sin competir.

Su última salida en la arena de Coche ocurrió el día 24 de agosto, durante la disputa del Clásico Los Sprinters (versión yeguas). En esa ocasión, la castaña arribó en la cuarta casilla, a cuatro cuerpos de la ganadora, Brown Sugar.

Motivo del retiro de Bella Catira

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la presentada por Uzcátegui es por Estado Febril.