¡Entre 14 yeguas y 15 mil datos! El ajuste contenido que impone la lógica en los acumulados de La Rinconada

El principal atractivo de la reunión 44 en el hipódromo La Rinconada, además de las selectivas, es la activación del 5y6. Este juego comenzará en la octava carrera, con hora de partida a las 3:30 pm.

Carrera de cierre: Datos Ajuste Yeguas

La carrera de los acumulados que todos quieres ganar tuvo un llamado para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, debutantes o no ganadoras. En ella se inscribieron un total de 14 participantes.

Los entusiastas de las carreras de caballos saben que, en las carreras de acumulados, donde participan casi siempre una nutrida nómina de participantes, es común que haya constantes actualizaciones y cambios de última hora. Por eso, estos fanáticos del hipódromo siguen de cerca todos los detalles y novedades que puedan surgir en torno a esta competencia.

Uno de los ejemplares que se presenta con oportunidad de llevarse el tan anhelado triunfo es la número nueve Star Plus (09), entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y que para esta ocasión será montada por el jinete profesional Robert Capriles.

La castaña de cuatro años, hija de Big Prairie en Corchea (por Waer Poet), tendrá su décimo noveno compromiso en pruebas públicas este próximo domingo. La representante del Stud 'Yellowstone' utilizará en esta ocasión los implementos: Bozal Blanco (BB), Casquillos Correctivos (CC), Martingala (M) y Lengua Amarrada (La).

Ajuste de la yegua: Acumulados 5y6 nacional Datos

De acuerdo al reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos la tarde de ayer miércoles el ejemplar ajustó de la siguiente manera: 16,4 30,4 43,4 (600MTS) (EP) 57,3 2P 70,4/ contenida con remate de 13 Franklin Puello.

Las enemigas de la carrera: Reunión 44