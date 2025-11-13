Hipismo

¡Entre 14 yeguas y 15 mil datos! El ajuste contenido que impone la lógica en los acumulados de La Rinconada

La carrera que todos quieren ganar tiene varias yeguas con opción al triunfo

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:03 am
¡Entre 14 yeguas y 15 mil datos! El ajuste contenido que impone la lógica en los acumulados de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El principal atractivo de la reunión 44 en el hipódromo La Rinconada, además de las selectivas, es la activación del 5y6. Este juego comenzará en la octava carrera, con hora de partida a las 3:30 pm.

NOTAS RELACIONADAS

Carrera de cierre: Datos Ajuste Yeguas

La carrera de los acumulados que todos quieres ganar tuvo un llamado para yeguas nacionales  e importadas de 3 y 4 años, debutantes o no ganadoras. En ella se inscribieron un total de 14 participantes.

Los entusiastas de las carreras de caballos saben que, en las carreras de acumulados, donde participan casi siempre una nutrida nómina de participantes, es común que haya constantes actualizaciones y cambios de última hora. Por eso, estos fanáticos del hipódromo siguen de cerca todos los detalles y novedades que puedan surgir en torno a esta competencia.

Uno de los ejemplares que se presenta con oportunidad de llevarse el tan anhelado triunfo es la número nueve Star Plus (09), entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y que para esta ocasión será montada por el jinete profesional Robert Capriles.

                                         

La castaña de cuatro años, hija de Big Prairie en Corchea (por Waer Poet), tendrá su décimo noveno compromiso en pruebas públicas este próximo domingo. La representante del Stud 'Yellowstone' utilizará en esta ocasión los implementos: Bozal Blanco (BB), Casquillos Correctivos (CC), Martingala (M) y Lengua Amarrada (La).

Ajuste de la yegua: Acumulados 5y6 nacional Datos

De acuerdo al reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos la tarde de ayer miércoles el ejemplar ajustó de la siguiente manera: 16,4 30,4 43,4 (600MTS) (EP) 57,3 2P 70,4/ contenida con remate de 13 Franklin Puello.

Las enemigas de la carrera: Reunión 44

  1. Reina Caimán: En este recorrido de apenas 1.200 metros esta yegua de Lanz es la auténtica velocidad de la carrera y si no la pelean se les puede crecer. 
  2. Caramel Love: Regresa a las manos del jinete que la conoce bien y que incluso tiene su única victoria, su anterior no se la tomen en cuenta que este domingo decidirá.

 

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Jueves 13 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo