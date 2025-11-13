El ajuste de la esperanza: La yegua nacional que sueña con superar a la importada en la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo La Rinconada tendrá la reunión número 44 del 2025, con una agenda de 13 carreras, donde se disputarán cuatro pruebas de corte selectivo en una temporada que se aproxima a su desenlace final, y el juego del 5y6 nacional se activará en la octava prueba de la tarde dominical.

5y6 nacional: La Rinconada Triple Apuesta Reunión 44

El segunda de la Triple Apuesta por su parte, está programada en la undécima carrera, cuarta válida de la programación, con hora de partida a las 4:45 de la tarde, la cual está reservada para ejemplares hembras nacionales e importadas de tres y más años, ganadoras de 1 y 2 careras, en distancia de 1.800 metros, donde han sido anotadas 10 yeguas a correr.

El entrenador Juan Carlos García Mosquera presenta a la castaña de cuatro años, Rose Sensations, bajo la conducción del jinete profesional Francisco Quevedo. Esta hija de King en La de Mercedes (por Leroldesanimaux), nacida en el Haras La Orlyana y defensora del Stud “Soñadores”, se perfila como una posible sorpresa, pues no figura entre las tres indicadas de la revista especializada Gaceta Hípica, a pesar de su reciente tercer lugar con múltiples tropiezos.

En su ajuste del miércoles 12 de noviembre del 2025, la castaña realizó: 17,3 31,3 45 (600MTS) (ES) 58,2 2P 71,3 4P 86,1/ 103,1// muy cómoda con remate de 13,2 con traqueador J.Oropeza, así lo dio a conocer la División de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos en su hoja de ajustes de ese día, que dan a conocer en la cuenta del ente en las redes sociales.

Las lógicas de la carrera: Cuarta Válida Yeguas