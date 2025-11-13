¡Es contigo! El ajuste secreto que nadie tiene y que puede traer un millonario 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 16 de noviembre, la cuadragésima cuarta reunión es la jornada a disputarse en el hipódromo La Rinconada cuya cartelera consta de 13 interesantes carreras que incluye las selectivas: Clásico Antonio José de Sucre (GI), Clásico "Ciudad de Caracas" (GI), Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión hembras) y Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión machos).

La décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, pautada para la 4:20 de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Millonario 5y6

Uno de los participantes es El Chema (número 5), con la monta del jinete profesional Yoelbis González, que cuenta con el entrenamiento de William Laya para los colores del Stud “Shibari”.

El hijo de Panzer de Barcelona en Corchea por Water Poet se presenta a la carrera con una campaña de tres actuaciones sin conocer la victoria.

En su última presentación del pasado 26 de octubre del presente llegó cuarto en la carrera número 457 del presente año que fue ganada por el ejemplar Martinlouis.

Ajuste: Muy bien La Rinconada Caballo 1.100 metros

El conducido por Yoelbis ajustó este miércoles 12 de noviembre, 31 43,3 (600MTS) (EP) 56,2 2P 69,2 4P 83,4/ 100,3// 2da vuelta, muy bien con remate de 12,3 con el mimo jinete, de acuerdo a la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares 5y6