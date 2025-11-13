No inventes: Esta potra es la fija indiscutible gracias a su ajuste fenomenal en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 44 de carreras que se disputará este domingo 16 de noviembre de 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, tiene una cartelera pautada de 13 pruebas, dentro de las cuales destacan cuatro selectivas. Tres de ellas en el ciclo no válido y una en las válidas de una programación que luce muy interesante.

Hay que recordar que el @Inh tiene destinado para el juego del 5y6 un premio a repartir de 1.250.000$ para el feliz ganador del cuadro único con seis.

La Rinconada: Segunda selectiva Ajuste Reunión 44

Precisamente a la altura de la sexta competencia se correrá el “Clásico Ciudad de Caracas” (GI) especial para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.400 metros, correrá la importada Star Of God, con la gualdrapa número 5, la entrenada de Pedro Coronil, con la monta de Jhonathan Aray y un hándicap de 54 kilos.

Esta americana es una hija de Rock Your World en Addi por Wicked Strong, que debutó a lo grande el pasado 28 de septiembre del presente año y fue capaz con la monta de Robert Capriles ganar con ventaja de 18 cuerpos.

La consentida del Stud “La R” debutará en su primera prueba selectiva en La Rinconada. Para esta carrera, llevará la monta de Jhonathan Aray, líder del tercer meeting.

El ejercicio realizado ayer miércoles, de cara a la selectiva del domingo, fue de: 15 29,1 42,1 (600 metros) (ES) 54,3 2P 67,1 4P 81,1/ 96,3// Fenómeno con remate de 13 con el mismo Jhonathan Aray. Así se observa de la hoja de ajuste que publica la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos en todas sus plataformas digitales.

Rivales en carrera: Potras La Rinconada