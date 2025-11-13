Así quedó el ajuste contenido de una sorpresa de Gaceta Hípica para el decisivo cierre del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de 13 competencias que incluye cuatro cotejos selectivos será la programación de la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada, a realizarse el domingo 09 de noviembre.

La décima tercera que es la sexta válida para el juego del 5y6 y marca el cierre de la jornada, será reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

La Rinconada: Una sorpresa 5y6 Datos hípicos

La castaña criolla Star Plus (número 9) es una de las 12 inscritas para la carrera de los acumulados, con el “Misil” Robert Capriles en el sillín y preparada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

La nacida y criada en el Haras La Orlyana hace su regreso a la pista tras un corto paro de 35 días sin correr por lo que se perfila como la segunda favorita, y es una sorpresa para Gaceta Hípica. En su última actuación llegó sexta a 12 cuerpos de Panpura.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 12 de noviembre, la presentada por Uzcátegui ajustó 43’’3 para 600 metros, en pelo, contenida publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas